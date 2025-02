Das Samsung Galaxy S25 Ultra klingt schon so, als wäre es teuer. Und eigentlich ist es das auch. Zumindest, wenn du es nicht in dem folgenden Bundle bei klarmobil kaufst. Hier kommst du nämlich inklusive 5G-Tarif günstiger ran als einzeln. Hier bekommst du es nämlich mit einem 80 GB Tarif – und zwar insgesamt um einiges günstiger als einzeln. Aber aufgepasst: Schon bald ändern sich die Konditionen und das Angebot wird zwar etwas teurer, aber insgesamt nicht wirklich schlechter. Was hinter dem Deal steckt, erfährst du hier.

Das Galaxy S25 Ultra: Schnapp dir das Highend-Gerät

Du bekommst mit dem Galaxy S25 Ultra ein Smartphone mit einem 6,9 Zoll großem Dynamic AMOLED-Display. Dieses bietet eine starke Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixeln. Für schöne Schnappschüsse sorgt ein Kamerasetup mit einem 50-Megapixel-Weitwinkelsensor. Der 5.000 mAh Akku liefert dem Smartphone genug Power für den ganzen Tag über. Wir haben es übrigens bereits getestet, den Bericht liest du hier.

Doch lieber nur das S25 – ohne Ultra? Dann klick hier!

Bei klarmobil bekommst du das Samsung Galaxy S25 Ultra mit einem Speicherplatz von 512 GB. Du kannst außerdem aus allen vier Farben auswählen. Der Preis für das Bundle bleibt übrigens dank der beim Anbieter verlängerten „Double your memory“-Aktion gleich, auch wenn du dich für die Variante mit 256 GB Speicher entscheidest.

So viel musst du bei klarmobil zahlen

Zusätzlich zum Gerät gibt es eine Allnet-Flat mit 80 GB im 5G-Netz von Vodafone. Du surfst mit bis zu 150 Mbit/s. Eine Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind im Preis inbegriffen. Das Ganze kostet dich 44,99 Euro im Monat und läuft über zwei Jahre. Für das S25 Ultra zahlst du einmalig 99,99 Euro. Einen Anschlusspreis sowie Versandkosten gibt es hier nicht. Die Kosten kannst du drücken, indem du 100 Euro Cashback von klarmobil einsackst. Dafür einfach eine SMS mit „Cashback“ an die 61131 senden.

Update: Mittlerweile hat Klarmobil den Einmalpreis auf 149,99 Euro erhöht. Das schmälert den Deal etwas, gut ist das Angebot aber weiterhin.

Nach 24 Monaten hast du beim Tarif-Bundle abzüglich der 100 Euro Cashback insgesamt 1.079,75 Euro investiert. Wie oben bereits erwähnt, kostet dich das S25 Ultra je nach Händler rund 1.200 Euro (Preisvergleich). Allein durch diese Gegenüberstellung wird schon deutlich, dass du dir bei klarmobil über 100 Euro im Vergleich zum Einzelkauf sparst. Selbst wenn die Einmalzahlung ab dem 26. Februar steigt, kommst du unterm Strich immer noch mit einer Ersparnis weg. Du siehst also: Das Angebot kann sich wirklich lohnen. Immer vorausgesetzt, du hattest ohnehin ein Auge auf das S25 Ultra geworfen und nur noch nach einem guten Angebot Ausschau gehalten.

