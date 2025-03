Alle Selbstständigen sollten unbedingt bei Vodafone vorbeischauen. Genauer gesagt im Business-Shop des Providers. Hier gibt’s momentan nämlich einen echten Samsung-Kracher, mit dem du erstaunlich günstig an ein hochwertiges Diensthandy samt 5G-Tarif kommst. Das Smartphone, immerhin das neue Galaxy S25, kostet dabei nichtmal einen Euro extra! Und auch der Tarif selbst kann sich sehen lassen.

Galaxy S25 mit Red Business Prime Go Tarif

Das Galaxy S25 überzeugt mit einer Triple-Kamera (50, 12, 10 Mp) und einer 8k-Videoauflösung. Perfekt also beispielsweise für die Erstellung von Social Media Posts. All deine Daten kannst du auf 128 oder 256 GB Speicher verstauen. Ein Akku mit 4.000 mAh bringt dich durch den ganzen Arbeitstag und wenn nötig auch die Nacht. Mehr Infos zum Galaxy S25 findest du hier in unserem Datenblatt.

Samsung Samsung Galaxy S25 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Pink

Schwarz

Silber

Grau Marktstart Januar 2025 Gewicht 162 g

Dazu gibt es den Red Business Prime Go mit einem Datenvolumen von 40 GB (statt sonst nur 10 GB). Ebenfalls praktisch: Der Tarif ermöglicht dir, ungenutztes Datenvolumen kostenlos in den nächsten Monat mitzunehmen. Zusätzlich erhältst du eine Flat zum Telefonieren und Simsen – gültig in Deutschland und Europa. Außerdem surfst du im 5G-Netz von Vodafone.

Als Geschäftskunde kommst du bei Vodafone an das Galaxy S25 Bundle mit einem dauerhaften Rabatt auf den Tarifpreis. Dadurch zahlst du dann 45 Euro pro Monat. Aber Achtung: Das Datenvolumen sowie der reduzierte Gesamtpreis sind Teil einer Aktion, die zum 31. März wieder endet. Danach schrumpfen die 40 GB auf 10 GB und die monatlichen Kosten erhöhen sich wieder. Bei Interesse solltest du also unbedingt vorher zuschlagen.

Das kostet dich das Angebot im Detail

Wie oben bereits erwähnt, zahlst du für den Tarif inklusive Smartphone aktuell deutlich weniger. Statt 54 Euro stehen jetzt also 45 Euro auf der Rechnung. Das Galaxy S25 gibt es für nur 0,84 Euro dazu. Der Versand ist kostenlos und einen Anschlusspreis gibt’s ebenfalls nicht.

Zusätzlich kannst du weitere praktische Features zu deinem Tarif buchen. So hast du die Wahl eine zweite kostenlose SIM-Karte anzufordern. Oder du entscheidest dich für My Office Number und kannst, wenn du jemanden anrufst, entscheiden, ob deine Handynummer oder die Nummer deines Büros angezeigt wird.

Bedenke jedoch, dass das Angebot zum Galaxy S25 nur noch bis zum 31. März gilt. Danach gelten wieder andere Konditionen, die für dich vielleicht nicht mehr so attraktiv sind.