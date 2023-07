Galaxy S23 unfassbar günstig: Dieser Telekom-Deal lohnt sich

Diese Kombination aus Vielsurfer-Tarif und Oberklassen-Smartphone kann sich sehen lassen: Hier wird einem 38 GB starken Telekom-Tarif nämlich das Galaxy S23 zur Seite gestellt. Das Samsung-Gerät kostet dabei lediglich 29,99 Euro, während du bei dem Tarif monatlich weniger als einen Euro pro GB zahlst. Kein Wunder, dass es bei diesem Angebot ein krasses Sparpotenzial gibt.

38 GB im besten Netz Deutschlands – Der Tarif im Überblick

Du möchtest ein großes Datenvolumen im besten Netz Deutschlands haben? Dann ist dieser Telekom-Tarif zum Galaxy S23 mit 38 GB LTE-Datenvolumen genau das Richtige für dich. Hier zahlst du monatlich 34,99 Euro – also weniger als einen Euro pro GB. Die mobilen Daten versurfst du dabei mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s – eine optimale Geschwindigkeit für den täglichen Gebrauch und auch HD-Streaming sollte so ruckelfrei laufen. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze.

Neben den monatlichen Grundkosten für den Tarif zahlst du zusätzlich noch einen einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Das Galaxy S23 gibt’s hingegen für 29,99 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) on top. Ein toller Preis, denn einzeln kostet das Samsung-Smartphone 657 Euro oder mehr. Übrigens: Wenn du nach dem Vertragsabschluss eine SMS mit Bonus an die 22234 versendest, sicherst du dir noch einen 50-Euro-Wechselbonus.

So viel sparst du bei diesem Tarif-Deal zum Galaxy S23

Diese Rahmenbedingungen sorgen für ein ordentliches Sparpotenzial. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten kommen bei dem Tarif-Deal nämlich Gesamtkosten in Höhe von 864 Euro auf dich zu. Holst du dir den Telekom-Tarif und das Galaxy S23 hingegen einzeln, musst du über 1.286 Euro zahlen – du sparst also satte 422 Euro!

Der Blick auf den Effektivpreis kann sich ebenfalls lohnen. Hierfür verrechnet man die Gesamtkosten mit dem einzelnen Gerätepreis für das Samsung Galaxy S23 und errechnet so den effektiven Preis pro Monat. Bei diesem Tarif-Deal ergibt dies monatliche Effektivkosten in Höhe von 8,63 Euro – ein Schnäppchen für einen Vielsurfer-Tarif samt Top-Smartphone.

Platz 3 im Leser-Ranking: Darum ist das Galaxy S23 so beliebt

Zu dem Samsung Galaxy S23 müssen wir wahrscheinlich nicht viele Worte verlieren – immerhin handelt es sich dabei um eins der beliebtesten Modelle des Herstellers. So belegt das Top-Smartphone aktuell etwa auch den dritten Platz in unserem Leser-Ranking. Zu den Highlights des Galaxy S23 zählt insbesondere die optimale Handhabung, dank der kompakten Größe. Samsung setzt hier nämlich auf ein 6,1 Zoll großes AMOLED-Display, welches mit 120 Hz und einer Pixeldichte von 422 ppi aber natürlich ebenso technisch zu punkten weiß.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Für ordentlich Power und eine flüssige Nutzererfahrung sorgt gleichzeitig der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher. Eine positive Überraschung in unserem Test war zudem die Akkulaufzeit: Mit über 13 Stunden stellt das Galaxy S23 so seinen Vorgänger deutlich in den Schatten. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einem hervorragenden Kamera-System, dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68 sowie einem langen Update-Support. Als Speicherplatz stehen dir übrigens 128 GB zur Verfügung.