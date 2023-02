Galaxy S23 Ultra im fetten Tarif-Bundle ohne Datensorgen – eine Galaxy Watch5 gibt’s on top

Die Vorbesteller-Phase zur S23-Reihe ist vorüber und ab sofort starten Samsungs Flaggschiffe in den normalen Verkauf. Zum offiziellen Marktstart hat O2 ein fettes Bundle aus Galaxy S23 Ultra, Smartwatch und Handy-Tarif geschnürt, welches wir dir nicht vorenthalten wollen. Für monatlich 64,99 Euro bekommst du hier einen 5G-Tarif und High-End-Hardware. Wir legen den Deal auf die Prüfstation.

So gut ist der Deal wirklich

Bei einer Laufzeit von 36 Monatsraten zahlst du für das Bundle bei O2 64,99 Euro im Monat. Hinzu kommen noch einmalig 5,99 Euro für die Gerät-Anzahlung und den Versand. Den Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro bekommst du bei diesem Angebot geschenkt. Über die Mindestlaufzeit von 36 Monaten kommen hier knapp 2.350 Euro zusammen.

Rechnen wir die Einzelkosten des S23 Ultra (ab 1.209 Euro) und der Galaxy Watch (ab 239 Euro) raus, bleiben für den Tarif rund 900 Euro übrig. Auf den Monat gerechnet macht das Kosten von rund 25 Euro für den 5G-Tarif mit 40 GB Datenvolumen – ein veritables Angebot.

Galaxy S23 Ultra, Watch5 LTE und 5G-Tarif: Die Highlights im Überblick

Für den Preis bekommst du das S23 Ultra (Link zum Testbericht) mit 256 GB Speicherplatz. Hier kannst du dich auf High-End in jedem Bereich freuen. Von einer 200-MP-Hauptkamera über ein 6,8 Zoll AMOLED-Display mit QHD+-Auflösung und 120 Hertz bis hin zum Snapdragon 8 Gen 2, der für eine superschnelle Performance sorgt – hier ist alles Premium. Als perfekte Ergänzung am Handgelenk bekommst du hier noch mit der Galaxy Watch5 LTE die neueste Smartwatch von Samsung obendrauf. Hiermit analysierst du unter anderem deinen Schlaf und deine Herzfrequenz ebenso wie deinen Körperfettanteil. So lassen sich wertvolle Daten über deine Gesundheit sammeln und du sollst deine Fitnessziele besser erreichen können.

Samsung Galaxy Watch5 im Hands-On

Nun zum Tarif. Im Bundle steckt der O2 Free M Boost mit 40 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz (max. 300 MBit/s). Inkludiert ist hier außerdem eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls mit dabei. Übrigens: Solltest du das Datenvolumen nicht beim Surfen, Streamen und in den sozialen Medien verbrauchen, kannst du es dank der Connect-Option via eSIM etwa für die Smartwatch mitnutzen oder mit deiner Familie teilen. Insgesamt kannst du es auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig verwenden.