Galaxy S23 Ultra für 29 Euro: Das stärkste Samsung-Handy mit 70 GB Tarif & coolem Extra

Anlässlich des Muttertags gibt es bei MediaMarkt im Tarifshop bis zum 15. Mai einige coole Angebote rund um die Galaxy S23 Serie zu entdecken. So schnappst du dir etwa das normale S23 mit der Galaxy Watch 4 und einem 25 GB Tarif für monatlich 37,99 Euro. Wer hingegen mehr Datenvolumen braucht und das stärkste Samsung-Handy haben möchte, sollte einen Blick auf diesen Deal werfen. Hier gibt’s nämlich das Galaxy S23 Ultra mit einem 70 GB starken Vodafone-Tarif. Passend dazu bekommst du die Galaxy Watch 5 als cooles Extra on top.

70 GB Vielsurfer-Tarif zum Oberklasse-Handy

Werfen wir zunächst noch einen Blick auf den Vielsurfer-Tarif selbst. Für 66,99 Euro im Monat bekommst du satte 70 GB 5G-Datenvolumen im Netz von Vodafone zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei mit einer Bandbreite von bis zu 150 MBit/s. Sowohl vom Datenvolumen, als auch von der Geschwindigkeit her bist du dadurch top ausgestattet und streamst auch HD-Inhalte ohne Probleme. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Das Coole: Der Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro wird komplett gestrichen. Dadurch fallen neben den monatlichen Grundkosten in Höhe von 66,99 Euro lediglich einmalig 29 Euro plus 4,95 Euro Versandkosten für das Galaxy S23 Ultra samt Galaxy Watch 5 an. Doch selbst diesen Betrag kannst du dir im Handumdrehen zurückholen, indem du vom 50-Euro-Wechselbonus Gebrauch machst. Sende dafür nach Vertragsabschluss einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234.

Das beste Samsung-Handy? Galaxy S23 Ultra überzeugt auf allen Ebenen

Passend zu dem wirklich starken Vodafone-Tarif bekommst du mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra ein echtes Oberklasse-Smartphone. Das liegt unter anderem an dem äußerst starken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher in der 256-GB-Variante. Dieser sorgt für eine äußerst flüssige Nutzererfahrung und macht sich auch bei der starken Akkulaufzeit bemerkbar. Der 5.000-mAh-Akku hielt in unserem Test nämlich auch bei intensiver Nutzung locker über einen Tag. Ein weiteres Highlight ist das 6,8 Zoll große AMOLED-Display mit einer überdurchschnittlichen Pixeldichte von 501 ppi und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Hobbyfotografen freuen sich zudem über die 200-Megapixel-Hauptkamera, welche für wirklich atemberaubende Schnappschüsse sorgt.

Samsung Galaxy S23 Ultra Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,8 Zoll, 3.088 x 1.440 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB, 8 GB interner Speicher 1 TB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 16455×12155 (200,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 234 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 Ultra (12/1000 GB): 1819 €, Galaxy S23 Ultra (8/256 GB): 1399 €, Galaxy S23 Ultra (12/512GB): 1579 € Marktstart Februar 2023

Bei den Smartwatches hast du dann noch die Qual der Wahl. Du kannst dich bei der Galaxy Watch 5 nämlich entweder für ein 40mm- oder ein 44mm-Gehäuse entscheiden. Unabhängig davon bekommst du eine GPS-Uhr mit zahlreichen tollen Features: von Fitness-Funktionen, wie einem Schrittzähler, über eine Schlafanalyse bis hin zur Herzfrequenz-Messung. Auch die Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden kann sich absolut sehen lassen. Selbstverständlich ist die Galaxy Watch 5 dabei perfekt abgestimmt auf das Galaxy S23 Ultra. Dadurch erhältst du hiermit für 29 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) ein tolles Samsung–Paket.

Über 500 Euro Ersparnis? Darum lohnt sich der Tarif-Deal

Durch diesen Schnäppchen-Preis für die beiden Geräte kommst du bei dem Tarif-Deal auf eine tolle Ersparnis. So kostet das Samsung Galaxy S23 Ultra alleine bereits 999 Euro, während die Galaxy Watch 5 im Netz – je nach Gehäusegröße – 184,90 Euro bzw. 189,90 Euro kostet. Dadurch ergeben sich Einzelkosten in Höhe von satten 2.173 Euro bzw. 2.178 Euro. Bei dem Tarif-Bundle zahlst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten hingegen in beiden Fällen lediglich 1.591 Euro. So kommt man auf eine starke Ersparnis von 581 Euro bzw. 586 Euro. Wer Interesse hat, sollte jedoch schnell zuschlagen. Das Angebot läuft nämlich nur noch bis zum 15. Mai.

→ Samsung Galaxy S23 Ultra & Galaxy Watch 5 (40mm) mit 70 GB Tarif für 66,99 Euro im Monat

→ Samsung Galaxy S23 Ultra & Galaxy Watch 5 (44mm) mit 70 GB Tarif für 66,99 Euro im Monat