Galaxy S23 für 1 Euro im Tarif-Deal: Dieses tolle Extra gibt’s on top!

Tarif-Hammer bei O 2 : Der Mobilfunkanbieter bietet dir mit diesem Tarif-Angebot ein absolutes Spitzenpaket mit Samsung-Hardware. Zum 25-GB-Tarif für monatlich 49,99 Euro bekommst du hier nämlich das Galaxy S23 samt Galaxy Watch5 – und das für lediglich einen Euro! Die Tarifkosten sind für sich gesprochen nicht außerordentlich günstig. Du bekommst aber auch einiges. Wir schauen rein und rechnen nach.

25 GB Tarif mit starker Bandbreite und Allnet-Flat

Zunächst noch ein paar Informationen zum Tarif selbst. Für 49,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit) werden dir bei dem Bundle mit dem Galaxy S23 sowie der Smartwatch satte 25 GB 5G-Datenvolumen im Netz von O 2 zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei mit einer starken maximalen Bandbreite von 300 MBit/s. Dies reicht locker für das HD-Streamen unterwegs sowie selbstverständlich auch das alltägliche Surfen. Das Besondere: Dank des Grow-Vorteils von O 2 wächst dein Datenvolumen jährlich um weitere 5 GB. Hinzu kommt dann noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Der Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro wird dir bei dem Angebot komplett gestrichen. Neben den monatlichen Kosten in Höhe von 49,99 Euro fällt so nur noch ein Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten, für das Samsung Galaxy S23 sowie die Galaxy Watch5 an. Dieser Schnäppchen-Preis für die beiden Geräte sorgt für eine ordentliche Ersparnis, auf die wir weiter unten im Artikel eingehen.

Optimales Samsung-Bundle: Galaxy S23 + Galaxy Watch5

Mit dem Samsung Galaxy S23 bekommst du ein absolutes Spitzenhandy zum Tarif dazu. Das Gerät punktet vor allem mit seiner kompakten Größe rund um das 6,1 Zoll große AMOLED-Display. Dieses kommt auf eine Pixeldichte von 422 ppi und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Neben der tollen Handhabung ist uns in unserem Test vor allem auch die überdurchschnittliche Akkulaufzeit positiv aufgefallen. Für die Leistung sorgt hingegen der starke Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher. Zu den weiteren Highlights zählt die Hauptkamera mit 50 MP sowie der Schutz gegen Wasser nach IP68. Als Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Doch das Galaxy S23 ist nicht das einzige Extra bei diesem Tarif-Deal. Für den Gerätepreis von lediglich einem Euro gibt’s nämlich noch die Galaxy Watch5 40 mm obendrauf. Die Smartwatch kommt mit einem schicken 1,4 Zoll großen AMOLED-Display daher und punktet mit einer Vielzahl an Features: Von Fitness-Optionen, über EKG- und Blutdruck-Messungen bis hin zu detaillierten Schlafanalysen – hier wird dir wirklich ein breites Spektrum geboten. In unserem Test fiel uns dabei jedoch die geringe Akkulaufzeit von lediglich 40 Stunden negativ auf. Einzeln kostet die Galaxy Watch5 bereits mindestens 178 Euro im Netz. Das Galaxy S23 schlägt hingegen gut und gerne mit über 650 Euro zu Buche.

So viel sparst du wirklich

Doch wie viel spart man bei dem Tarif-Bundle mit dem Galaxy S23 und der Galaxy Watch5 jetzt eigentlich genau? Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten kommst du bei dem Angebot auf Gesamtkosten in Höhe von 1.805 Euro. Holt man sich die beiden Samsung-Geräte und den 25 GB starken O 2 -Tarif hingegen einzeln, fallen über 2.062 Euro an. Du sparst bei dem Deal hier also immerhin 257 Euro. Wenn du also sowohl ein neues Top-Smartphone, als auch eine Smartwatch und einen starken Tarif gebrauchen kannst, lohnt sich dieses Bundle definitiv.

→ Galaxy S23 & Galaxy Watch5 mit 25 GB O 2 -Tarif für monatlich 49,99 Euro

Perfekt für den Urlaub: Die Schweiz-Optionen von O2

Steht bei dir bald ein Urlaub in die Schweiz an? Dann solltest du zusätzlich ebenfalls einen Blick auf die Schweiz-Optionen von O 2 werfen. Egal, ob nur für einen Tag, einen Monat oder gleich zwei Jahre – der Mobilfunkanbieter hat stets passende Optionen. Bei der Variante mit einem Monat Laufzeit bekommst du für 9,99 Euro beispielsweise 3 GB Datenvolumen sowie 500 Freiminuten bzw. SMS in die Schweiz und nach Deutschland. Hinzu kommen ebenso noch 500 Freiminuten für eingehende Anrufe. Anschließend fallen 19 Cent pro SMS oder Minute an.