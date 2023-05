Galaxy S23 + Smartwatch im Tarif-Deal zum Muttertag: So sparst du über 500 Euro

Über 500 Euro sparen und dabei vielleicht noch seiner Mutter eine Freude machen? Das geht nur mit diesem Tarif-Angebot von MediaMarkt. So bekommst du anlässlich des Muttertags bis zum 15. Mai das Galaxy S23 samt Galaxy Watch 4 im Bundle mit einem 25 GB starken O 2 -Tarif. Egal, ob du gleich das ganze Bundle oder nur eins der beiden Samsung-Geräte verschenkst – mit den Muttertagsangeboten bereitest du ganz bestimmt jemandem eine Freude.

25 GB Tarif mit starker Bandbreite und Allnet-Flat

Zunächst noch ein paar Informationen zum Tarif selbst. Für 37,99 Euro im Monat werden dir bei dem Bundle mit dem Galaxy S23 sowie der Smartwatch satte 25 GB 5G-Datenvolumen im Netz von O 2 zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei mit einer starken maximalen Bandbreite von 300 MBit/s. Dies reicht locker für das HD-Streamen unterwegs sowie selbstverständlich auch das alltägliche Surfen. Das Besondere: Dank des Grow-Vorteils von O 2 wächst dein Datenvolumen jährlich um weitere 5 GB. Hinzu kommt dann noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Neben den monatlichen Kosten in Höhe von 37,99 Euro fallen für den Tarif noch einmalig 39,99 Euro als Anschlusskosten an. Für das Samsung Galaxy S23 sowie die Galaxy Watch 4 zahlst du hingegen zusammen einen Gerätepreis von 149 Euro – was für eine tolle Ersparnis sorgt, auf die wir weiter unten im Artikel eingehen.

Perfekte Geschenke: Galaxy S23 + Galaxy Watch 4

Mit dem Samsung Galaxy S23 bekommst du ein absolutes Spitzenhandy zum Tarif dazu. Das Gerät punktet vor allem mit seiner kompakten Größe rund um das 6,1 Zoll große AMOLED-Display. Dieses kommt auf eine Pixeldichte von 422 ppi und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Neben der tollen Handhabung ist uns in unserem Test vor allem auch die überdurchschnittliche Akkulaufzeit positiv aufgefallen. Für die Leistung sorgt hingegen der starke Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher. Zu den weiteren Highlights zählt die Hauptkamera mit 50 MP sowie der Schutz gegen Wasser nach IP68. Als Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Doch das Galaxy S23 ist nicht das einzige Extra bei diesem Tarif-Deal. Für den Gerätepreis von 149 Euro gibt’s nämlich noch die Galaxy Watch 4 obendrauf. Die Smartwatch kommt mit einem 40 mm großen Gehäuse daher und punktet mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 40 Stunden. Bei den Features wird dir über Fitness-Optionen, EKG- und Blutdruck-Messungen bis hin zu detaillierten Schlafanalysen ein breites Spektrum geboten. Einzeln kostet die Galaxy Watch 4 bereits rund 145 Euro im Netz. Das Galaxy S23 schlägt hingegen gut und gerne mit 700 Euro zu Buche.

So viel sparst du wirklich

Ob du dir den Tarif und die beiden Samsung-Geräte dabei für dich selbst holst, oder du beispielsweise das Smartphone wirklich als Geschenk an deine Mutter weitergibst, bleibt natürlich dir überlassen. Wichtig ist vor allem, dass du hierbei einen guten Deal machst. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Bundle nämlich auf Gesamtkosten in Höhe von rund 1.100 Euro. Demgegenüber stehen 1.676 Euro Einzelkosten. Du sparst bei dem Tarif-Angebot von MediaMarkt also rund 575 Euro!

→ Galaxy S23 + Galaxy Watch 4 im Muttertags Tarif-Bundle mit 25 GB für 37,99 Euro

Wenn du hingegen das stärkste Samsung-Gerät dein Eigen nennen möchtest, solltest du einen Blick auf die Tarif-Bundles rund um das Galaxy S23 Ultra werfen. Zusammen mit einer Galaxy Watch 5 zahlst du für das Oberklasse-Smartphone lediglich 29 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten. Hinzu kommt ein Vielsurfer-Tarif mit satten 70 GB Datenvolumen für monatlich 66,99 Euro. Generell lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Aktionsseite zu den Muttertagsangeboten.