Galaxy S23-Reihe vorbestellen: Diese Tarif-Bundles lohnen sich jetzt

In die Fußstapfen der Galaxy S22-Reihe treten nun die drei Modelle S23, S23+ und S23 Ultra. Die ersten beiden unterscheiden sich lediglich bei ihrer Akku- und Displaygröße. Das S23 Ultra hingegen kommt mit einer noch besseren technischen Ausstattung und sticht auch optisch heraus. Es ist kantiger, besitzt mehr Kameras und kommt mit einem Eingabestift. Alle Details zu den neuen Flaggschiff-Smartphones haben wir dir hier zusammengestellt. Wichtig: Die Vorbesteller-Phase samt Angebote läuft bis zum 16. Februar. Bestellst du in diesem Zeitraum, bekommst du das jeweilige Gerät am 17. Februar zugeschickt.

Generell bekommst du bei den neuen Samsung-Smartphones in der Vorbesteller-Phase immer die Version mit dem jeweils höheren Speicherplatz. Bei der Basis-Version sind es 256 GB statt 128 GB, wenn du bis zum 16.2. bestellst, das S23+ kommt mit 512 GB anstelle von sonst 256 GB. Beim Ultra-Modell sind es ebenfalls 512 GB statt 256 GB.

Galaxy S23 ab 49,99 Euro im Monat

Bei Saturn findest du zu jedem der drei Modelle interessante Bundles mit Tarif, die vor allem Vielnutzer ansprechen. So gibt es ein Vorbesteller-Angebot für das Galaxy S23 (256 GB) zusammen mit dem Telekom green LTE 40GB. Zur Farbauswahl stehen dir hier die Optionen Phantom Black (Schwarz), Green (Olivgrün), Cream (Weiß) und Lavender (Violett). Der Tarif hält 50 GB Datenvolumen im LTE-Netz bereit. Außerdem ist eine Flat für Telefonate und SMS mit dabei. Monatlich kostet dich der Tarif 49,99 Euro (ab 25. Monat 51,99 Euro, wenn du nicht kündigst) und einmalig 49 Euro Gerätepreis. Ein Anschlusspreis fällt hierbei nicht an. Den Gerätepreis kannst du dir aber zurückholen, wenn du eine SMS mit „Bonus“ an die Rufnummer 22234 sendest.

Das Galaxy S23 (256 GB) gibt es auch zusammen mit dem Tarif O2 Free Unlimited Max Promo zu den folgenden Konditionen:

Unbegrenzt Surfen mit Highspeed im LTE/5G-Netz mit bis zu 500 Mbit/s

Flat Telefonie und SMS in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Monatliche Kosten: 49,99 Euro (ab 25. Monat 59,99 Euro)

Einmaliger Gerätepreis: 69 Euro

Galaxy S23+ mit 25-GB- oder Unlimited-Tarif

Für das Plus-Modell gibt es bei Saturn ebenfalls interessante Tarif-Bundles. So bietet der Elektronikhändler das Galaxy S23+ mit 512 GB Speicherplatz für monatlich 59,99 Euro und einmalig 99 Euro an. Hier surfst du mit 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Mit dabei ist außerdem eine Telefon- und SMS-Flat. 50 Euro Wechselbonus holst du dir auch hier, wenn du eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 schickst.

Wenn du ohne Datengrenze surfen möchtest, findest du auch zum S23+ (512 GB) einen passenden Tarif im O2-Netz bei Saturn:

O2 Free Unlimited Max

Unbegrenzte Highspeed-Daten (4G LTE/5G)

Flat Telefonie und SMS in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Monatliche Kosten: 59,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 99 Euro

S23 Ultra ab 49,99 Euro pro Monat

Mehr Power und ein noch größeres Display bekommst du mit dem neuen Galaxy S23 Ultra. Das gibt’s in der Speichervariante mit 512 GB zusammen mit dem Telekom green LTE 40GB jetzt für einmalig 399 Euro und 49,99 Euro im Monat (ab 25. Monat 51,99 Euro). Der Tarif bietet dir 50 GB Datenvolumen im LTE-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat. Einen Anschlusspreis musst du hierbei nicht bezahlen und auch hierbei sicherst du dir 50 Euro Wechselbonus, wenn du eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 schickst.

Zusammen mit dem O2 Free Unlimited Max zahlst du für das Galaxy S23 Ultra (512 GB) einmalig 79 Euro sowie 69,99 Euro im Monat. Alles Weitere haben wir dir hier aufgelistet:

Unbegrenzte Highspeed-Daten (4G LTE/5G) mit bis zu 500 Mbit/s

Flat Telefonie und SMS in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

