Galaxy S23 für unter 30 Euro im Monat: In diesem Tarif-Deal sparst du fast 300 Euro

Du suchst einen neuen Tarif und möchtest dazu ein Top-Smartphone zum kleinen Preis abgreifen? Dann lass dir diesen Deal bei MediaMarkt nicht entgehen! Hier bekommst du mit dem Galaxy S23 nämlich ein absolutes Oberklasse-Handy für lediglich 79 Euro zum Vodafone-Tarif. Dieser kann sich mit 15 GB Datenvolumen für monatlich 29,99 Euro ebenfalls sehen lassen, denn insgesamt sparst du so fast 300 Euro.

Samsung Galaxy S23 – Klein aber oho

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf das Galaxy S23. Bei dem Samsung-Gerät sticht vor allem die kompakte Größe rund um das 6,1 Zoll große AMOLED-Display ins Auge. Dadurch liegt das Smartphone perfekt in der Hand und passt selbst in kleinere Hosentaschen. Gleichzeitig kann das Display mit einer Pixeldichte von 422 ppi sowie einer Bildwiederholrate von 120 Hz selbstverständlich ebenso technisch überzeugen.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Generell steckt beim Galaxy S23 ordentlich Power unter dem Bildschirm. Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor ist nämlich der aktuell leistungsstärkste Prozessor in einem Samsung-Handy. Gemeinsam mit den 8 GB Arbeitsspeicher ist so eine flüssige Nutzererfahrung garantiert. Eine Sache, die uns besonders positiv überrascht hat, ist zudem die Akku-Laufzeit des Geräts. In unserem Test hielt dieser über 13 Stunden lang durch – ein toller Wert, der etwa deutlich über der Laufzeit des Galaxy S22 liegt. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket unter anderem von 128 GB Speicherplatz, einer 50 MP Hauptkamera sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68.

All das bekommst du bei dem Tarif-Deal bereits für lediglich einmalig 79 Euro. Einzeln musst du für das Galaxy S23 hingegen mindestens 659 Euro blechen. Dies sorgt für eine krasse Ersparnis, auf die wir am Ende des Artikels genauer eingehen.

15 GB Tarif zum Samsung-Smartphone

Und wie steht es um den Tarif? Für 29,99 Euro im Monat werden dir hier 15 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s – was problemlos fürs tägliche Surfen und Streamen ausreichen sollte. Hinzu kommt dann noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze. SMS kosten hingegen jeweils 19 Cent.

Neben den monatlichen Kosten in Höhe von 29,99 Euro fallen einmalig weitere 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Das Galaxy S23 kostet gleichzeitig lediglich 79 Euro. Diesen Preis kannst du über den 50 Euro Wechselbonus aber sogar nochmals drücken. Sende dafür nach dem Vertragsabschluss einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 – und schon kostet das Samsung-Handy nur noch 29 Euro.

Bei diesem Angebot sparst du fast 300 Euro

Vor allem der Schnäppchen-Preis für das Galaxy S23 sorgt bei diesem Tarif-Deal für eine tolle Ersparnis. So zahlst du bei dem Angebot über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten rund 788 Euro. Demgegenüber stehen Einzelkosten für das Samsung-Handy und den Tarif in Höhe von 1.086 Euro. Du sparst also satte 298 Euro!

Doch auch ein Blick auf den Effektivpreis lohnt sich. Verrechnet man die Gesamtkosten mit dem Einzelpreis für das Galaxy S23, ergibt dies einen monatlichen Effektivpreis von lediglich 5,41 Euro. Ein toller Deal für ein Top-Smartphone mit 15 GB Datenvolumen. Schnell sein lohnt sich jedoch: Das Angebot läuft nämlich nur noch bis zum 17. Juni.