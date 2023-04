Galaxy S23 für effektiv unter 5 Euro im Monat – mit Telekom-Tarif zum Top-Smartphone

Ein Tarif im starken Telekom-Netz, das Samsung Galaxy S23 und ein toller Effektivpreis – all das bietet dir dieses Tarif-Angebot bei MediaMarkt. Bis zum 25. April bekommst du für monatlich 29,99 Euro nämlich 14 GB Datenvolumen plus das Top-Smartphone von Samsung. Vor allem der effektive Preis und die Ersparnis von über 300 Euro kann sich dabei sehen lassen. Alle Details zu dem Tarif-Deal gibt es hier.

14 GB im Telekom-Netz – Der Tarif zum Oberklasse-Smartphone

Für 29,99 Euro im Monat werden dir 14 GB LTE-Datenvolumen im Netz der Telekom zur Verfügung gestellt. Dabei bist du – laut Stiftung Warentest – im besten Netz Deutschlands unterwegs. Gesurft wird währenddessen mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 25 Mbit/s. Außerdem gibt es noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze, für SMS fallen hingegen extra Kosten an. Zu dem Grundpreis von monatlich 29,99 Euro kommen noch 39,99 Euro Anschlusskosten hinzu. Für das Samsung Galaxy S23 zahlst du einen Gerätepreis von 129 Euro – anstelle der rund 720 Euro, die das Gerät im Netz sonst kostet. Diese Kosten kannst du jedoch mit dem Wechselbonus in Höhe von 50 Euro drücken. Dafür sendest du nach dem Vertragsabschluss einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234.

Das Highlight dieses Tarif-Deals ist dabei auf jeden Fall das Galaxy S23. Ausgestattet mit einem 6,1 Zoll großen AMOLED-Display zählt das Samsung-Gerät sicherlich zu den kleineren Modellen der Top-Smartphones auf dem Markt. Dadurch liegt das Handy jedoch auch hervorragend in der Hand. Gleichzeitig weiß das Display mit einer Pixeldichte von 422 ppi sowie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz auch technisch zu überzeugen. Dabei ist uns im Test vor allem die tolle Farbwiedergabe und Helligkeit aufgefallen.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Für die Leistung sorgt beim Galaxy S23 der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. – der aktuell leistungsstärkste Prozessor in einem Android-Smartphone. In Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher wird für eine stets flüssige Nutzererfahrung gesorgt. Der 3.900 mAh Akku kam in unserem Test zudem auf eine starke Laufzeit von über 13 Stunden.

Effektivpreis unter 5 Euro? Das macht diesen Deal so günstig

Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle mit dem Galaxy S23 auf Gesamtkosten in Höhe von rund 838 Euro. Einzeln würden das Top-Smartphone und der Telekom-Tarif hingegen über 1.147 Euro kosten. Dadurch kommst du auf eine Ersparnis von satten 309 Euro. Und auch ein Blick auf den Effektivpreis zeigt, wie gut dieser Deal ist. Dafür verrechnet man den Preis des Galaxy S23 mit den Gesamtkosten, wodurch du auf einen effektiven Preis von monatlich 4,95 Euro kommst. Doch aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch bis zum 25. April.

→ Samsung Galaxy S23 mit 14 GB für 29,99 Euro im Monat