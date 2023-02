Galaxy S23 für 99 Euro – Noch günstiger dank Handy-Tausch

Dank einer coolen Handy-Tausch-Aktion kommst du bei Sparhandy bereits für nur 99 Euro an das neue Samsung Galaxy S23. Dem Smartphone wird dabei ein starker O 2 -Tarif zur Seite gestellt. Alternativ kannst du auch günstige Tarif-Bundles mit den Plus- und Ultra-Varianten des Samsung-Handys ergattern.

Samsung Galaxy 23 – Das neue Samsung-Handy im Überblick

Das neue Samsung Galaxy S23 erobert den Markt wie im Sturm. Ausgestattet mit einem 6,1 Zoll großen AMOLED-Display liegt das Handy gut in der Hand und überzeugt mit einer Pixeldichte von 422 ppi. Dabei kommt das Display auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Für die Power sorgt beim Samsung-Smartphone der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor – der aktuell schnellste Chip in einem Android-Handy. In Kombination mit den verbauten 8 GB Arbeitsspeicher wird dir eine stets flüssige Benutzererfahrung geboten. Hobbyfotografen freuen sich hingegen über die Hauptkamera mit 50 Megapixeln. Deine Bilder und Videos müssen auf dem 128 GB großen Speicher Platz finden. Der Akku fällt mit einer Kapazität von 3.900 mAh hingegen auf dem Papier nicht ganz so stark aus, soll in der Praxis jedoch deutlich besser sein als der des Vorgängers. Grund dafür ist unter anderem eine bessere Energieeffizienz des Prozessors.

Günstiges Tarif-Bundle mit Handy-Tausch – So funktioniert es

Passend zum Samsung Galaxy S23 wird dir bei Sparhandy auch ein starker Tarif zur Verfügung gestellt. Bei O 2 Free M Boost bekommst du für monatlich 34,99 Euro ganze 40 GB 5G-Datenvolumen im O 2 Netz. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 300 Mbit/s. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Besonders cool ist außerdem die Connect-Funktion von O 2 . Dadurch kannst du dein Datenvolumen auf bis zu zehn SIM-Karten nutzen. Neben den 34,99 Euro im Monat fallen noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an. Für das Samsung Galaxy S23 zahlst du, dank eines 100-Euro-Sofortbonus, lediglich 99 Euro. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du so auf Gesamtkosten von maximal 978,75 Euro. Ein toller Deal, denn das neue Samsung-Smartphone kostet einzeln meist über 800 Euro im Netz.

Doch aufgepasst: Du musst für dieses Angebot bis zum 30.04.2023 ebenfalls ein altes Smartphone eintauschen. Dafür wird dir nach dem Vertragsabschluss ein Trade-In Link zum Eintausch deines Altgeräts zugesandt. Für dein Handy bekommst du dann – je nach Gerät und Zustand – nochmal einen extra Betrag auf dein Konto gutgeschrieben. Dadurch kannst du den Preis für das neue Galaxy S23 noch mal deutlich senken.

Samsung Galaxy S23 Plus & Ultra – Ebenfalls im Angebot

Wenn du hingegen Interesse am Samsung Galaxy S23 Plus oder Ultra hast, gibt es bei Sparhandy auch hierfür passende Tarif-Bundles. Bei beiden Modellen wird dir mit O 2 Free L Boost ein Tarif mit satten 120 GB Datenvolumen bereitgestellt. Dafür fallen bei der Plus-Variante monatlich 44,99 Euro an. Die Gerätekosten fürs Handy selbst liegen bei einmalig 129 Euro. Beim Galaxy S23 Ultra zahlst du für den Tarif monatlich hingegen 49,99 Euro. Dafür bekommst du beim Gerätepreis nochmal einen extra Bonus von 50 Euro, wodurch du lediglich 229 Euro für das Spitzenklassen-Smartphone zahlst.

→ Die Samsung Galaxy S23 Tarif-Bundles im Überblick