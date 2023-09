Galaxy S23 erstaunlich günstig: Top-Handy mit 40 GB Telekom-Tarif zum Spar-Preis

Bei diesem Tarif-Deal bekommst du nicht nur 40 GB Datenvolumen im starken Telekom-Netz sowie eine Allnet-Flat für gerade einmal 34,99 Euro im Monat – on top gibt’s noch das Samsung Galaxy S23 zum kleinen Preis. Kein Wunder, dass du bei diesem Deal über 350 Euro sparen kannst! Wir rechnen vor.

40 GB im Telekom-Netz: Der Tarif zum Galaxy S23 im Überblick

Für monatlich 34,99 Euro bekommst du bei dem Tarif-Bundle mit dem Galaxy S23 40 GB LTE-Datenvolumen mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s. Eine solide Geschwindigkeit, mit der du ruckelfrei Social Media, Streaming und Co. genießen kannst. Das Besondere: Du bist dabei im äußerst starken Telekom-Netz unterwegs – dem laut Stiftung Warentest besten Netz Deutschlands.

Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Neben den monatlichen Grundkosten in Höhe von 34,99 Euro, musst du einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis zahlen. Für das Galaxy S23 fallen zunächst weitere 99,99 Euro an. Doch lass dich von diesem Betrag nicht erschrecken: Über den 50-Euro-Wechselbonus drückst du den Gerätepreis nochmal deutlich. Sende dafür nach dem Vertragsabschluss eine SMS mit „Bonus“ an die 22234.

Über 350 Euro Ersparnis? So rechnet sich das Tarif-Angebot

Doch wie viel sparst du bei dem Bundle genau? Werfen wir dafür zunächst einen Blick auf den Tarif. Bei freenet kostet dieser einzeln ohne das Galaxy S23 nur 24,99 Euro pro Monat – du zahlst also einen monatlichen Aufpreis von 10 Euro für das Samsung-Gerät. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen somit insgesamt 289,99 Euro für das Galaxy S23 an (240 + 49,99). Hierbei handelt es sich dennoch um ein Schnäppchen, immerhin kostet das Smartphone im Netz momentan mindestens 665 Euro.

Und dadurch ergibt sich dann auch das gute Sparpotenzial. Während bei dem Tarif-Bundle insgesamt Kosten in Höhe von 929 Euro anfallen, müsstest du für die Kombination aus Galaxy S23 und dem Telekom-Tarif einzeln rund 1.294 Euro blechen. Bei dem Angebot sparst du also immerhin 365 Euro!

→ Galaxy S23 & 40 GB Telekom-Tarif für 34,99 Euro im Monat

Top-Hardware im kompakten Format: Das wird dir beim Galaxy S23 geboten

Mit dem Galaxy S23 bekommst du im Bundle hierbei nicht nur ein äußerst beliebtes Handy, sondern auch ein absolutes Top-Gerät. Vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit 8 GB RAM, über das 6,1 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hz bis hin zur 50-MP-Hauptkamera – Samsung liefert dir mit dem Smartphone ein starkes Stück Technik. Insbesondere das Display zählte bei uns im Test zu den Highlights des Geräts.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von den 128 GB Speicherplatz, dem vergleichsweise starken Akku sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68. Die üblichen Funkstandards rund um 5G, Bluetooth 5.3 sowie NFC für mobiles Zahlen besitzt das Galaxy S23 natürlich ebenso. Wenn du selbst in den Genuss des Top-Smartphones kommen möchtest – und du gleichzeitig auch einen starken Tarif suchst – solltest du dir das Angebot bei MediaMarkt nicht entgehen lassen!