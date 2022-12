Galaxy S22 zu Weihnachten: Saturn reduziert das Samsung-Flaggschiff zum Fest

Flaggschiff-Flair, ein ausgezeichnetes Display und einige Monate nach Marktstart auch ein recht humaner Preis. Das Galaxy S22 ist einer der absoluten Smartphone-Allrounder-Tipps des Jahres 2022. Das neigt sich dem Ende entgegen und mit dem Weihnachtsfest ploppen die Smartphone-Wünsche auf den entsprechenden Zetteln auf.

Saturn reduziert das Samsung-Flaggschiff

Bei Saturn bekommst du gerade über 20 Prozent Rabatt auf das S22, wodurch es vom UVP (849 Euro) auf 669 Euro fällt. Der Preis ist kein historischer Bestpreis, aber sorgt für den Moment – hinsichtlich des nahenden Weihnachtsfestes – für ein ordentliches Angebot.

Verkauft wird das Samsung-Flaggschiff mit 128 GB Speicherplatz. Aussuchen kannst du es dir in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Pink. Der Angebotspreis gilt für alle Modelle. Willst du mehr Speicher, musst du deutlich tiefer in die Tasche greifen. Mehr als 200 Euro Aufpreis kosten 256 GB On-Board-Speicher. Das ist zu viel.

Spar-Tipp in der Kombi: Scrollst du etwas herunter auf der Saturn-Seite, kannst du einen Kombi-Deal abschließen: Legst du neben dem S22 ein Microsoft 365 Jahresabo „Single“ in den Warenkorb, kostet jenes nur knapp 18 Euro Aufpreis (Gesamtpreis 688,90 Euro). Normal kostet das Abo 60 bis 70 Euro. Wenn du Verwendung hast, lohnt sich der Deal also. Großer Pluspunkt sind dabei die 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Das ist zudem optimal kompatibel mit Samsungs Software-Ökosystem One UI. Damit löst du etwa auch das Speicher-Problem, sofern die 128 GB etwas zu wenig für dich sind.

Disney+ ein Jahr geschenkt

Außerdem noch cool: Richtest du das Handy ein, kannst du in der Samsung Members App noch ein Extra abstauben. Hier wartet ein Gutschein für 12 Monate Streaming-Vergnügen mit Disney+ auf dich. Mit dem Gegenwert, den es nur beim Kauf über einige teilnehmende Händler – darunter Saturn – gibt, wird das Angebot zusätzlich abgerundet. Mehr zur Aktion bei samsung.com.

Darum ist das Galaxy S22 ein echter Tipp

Rund um die Technik, die alle Bedarfe an ein modernes Smartphone bedient, wartet das Samsung Galaxy S22 mit ein paar Charakteristika auf, die auf dem Markt mittlerweile rar geworden sind.

Samsung Galaxy S22 Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Das S22 ist nämlich eines der wenigen Top-Smartphones, die noch richtig handlich sind. Während viele Konkurrenten ihre Top-Smartphones mit großen Displays ausstaffieren, um die technischen Möglichkeiten auch auf großer Spielwiese zum Ausdruck zu bringen, setzt Samsung bei seinem Basis-Modell noch auf Handlichkeit. Mit 6,1 Zoll Display-Diagonale im hochgezogenen Format, stellt man eine erfrischende Ausnahme im Feld der 6,7-Zöller zur Verfügung.

→ Mehr zum Galaxy S22 erfährst du in unserem Testbericht