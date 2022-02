Galaxy S22 Ultra mit 5G-Vertrag bei O₂ – jetzt mit Dreifach-Vorteil sichern

Mit dem neuen Samsung Galaxy S22 Ultra kannst du dir ein Smartphone-Flaggschiff sichern, das diese Bezeichnung wirklich verdient. Dazu richtet es sich auch an jene, die der Note-Serie von Samsung etwas hinterhertrauern. Bei O₂ kannst du das Über-Flaggschiff mit einigen Vorteilen zum Start sichern. Manche kommen über Umwege von Samsung, manche auch von O₂ direkt.

Galaxy S22 Ultra bei O₂: Kein Anschlusspreis und doppelter Vorbesteller-Vorteil

Die Netzbetreiber-Marke von Telefónica verkauft das neue Samsung-Handy mit dem Tarif O₂ Free M samt 20 GB Datenvolumen mit 5G-Zugang und ohne Speed-Grenze für monatlich 59,99 Euro. Für 5 Euro mehr gibt es doppeltes Datenvolumen und die Möglichkeit, mehrere SIM-Karten zu nutzen – O₂ nennt das Boost-Option. Einmalig kostet das S22 Ultra in jedweder Kombination 1 Euro, dazu zahlst du aktionsbedingt derzeit keinen Anschlusspreis. Willst du die Kosten monatlich kleiner halten, kannst du den Vertrag auch strecken. Für 36 statt 24 Monate bedeutet das eine Grundgebühr von 49,99 Euro, mit 48 Monaten Laufzeit sind es noch 45,49 Euro. Wer sich hierbei Sorgen um nachhaltige Update-Versorgung macht, dem entgegnet Samsung mit dem neuen 5-Jahre-Support-Versprechen.

Damit kostet das Galaxy S22 Ultra bei O₂ genauso viel wie das S22 Plus, also die nächstkleinere Version der Serie. Die Preisbeispiele gelten für die 128-GB-Version des Smartphones, das in den Farben Burgunderrot, Grün und Schwarz zur Auswahl steht.

Kopfhörer gratis und Trade-In-Programm

Damit nicht genug: Zum Marktstart des Samsung-Smartphones (Aktion bis 10. März) kannst du dir zusätzliche Extras und Preisvorteile sichern. So gibt es die In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds Pro derzeit gratis dazu (UVP 229 Euro) und Samsung startet zur Einführung seiner S-Serie auch wieder die altbekannte Trade-In-Aktion. Will heißen: Tauschst du dein altes Smartphone beim Kauf des S22 Ultra ein, erhältst du ungesehen 150 Euro Rückzahlung, dazu kommt der vereinbarte Restwert deines eingetauschten Handys. So lassen sich insgesamt einige Euro durch die Hintertür sparen. Wie üblich gilt – je aktueller und hochwertiger das eingetauschte Gerät ist, umso höher ist auch der Ankauf-Bonus. Für die Trade-In-Aktion arbeitet Samsung mit dem Partner Teqcycle zusammen.

Die Vorteile noch mal kurz und knackig:

Galaxy S22 Ultra ohne Anschlusspreis (sonst: 39,99 Euro) und zum gleichen Preis wie das S22 Plus

Gratis: Galaxy Buds Pro (UVP: 229 Euro; Marktpreis: ab 115 Euro)

Trade-In: 150 Euro Rückzahlung bei Eintausch garantiert, zuzüglich Restwert des alten Handys

Hier geht’s zum Angebot bei O₂

Das S22 Ultra im ersten Check

Im Zuge der weltweiten Präsentation konnten wir uns das Galaxy S22 Ultra neben den anderen S22-Modellen genauer ansehen und uns einen ersten Eindruck verschaffen. Wie gut uns das neue Samsung-Flaggschiff gefällt, kannst du hier nachlesen.

Samsung Galaxy S22 Ultra Software Android 12 Prozessor Exynos 2200 Display 6,8 Zoll, 1.440 x Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 12 GB interner Speicher 128 Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 Gewicht 229 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Rot, Blau, Grün Einführungspreis Galaxy S22 Ultra (128 GB): 1249 €, Galaxy S22 Ultra (256 GB): 1349 €, Galaxy S22 Ultra (512 GB): 1449 €, Galaxy S22 Ultra (1 TB): 1649 € Marktstart Februar 2022

Ohne Vertrag und ungeachtet aller Boni zum Marktstart ruft Samsung Preise von 1.249 Euro für die kleinste, die 128-GB-Version auf. Daneben gibt es auch noch eine 256- und eine 512-GB-Variante. Samsung hat außerdem auch noch eine 1TB-Konfiguration in petto. Diese steht aber bei O₂ und auch bei anderen Händlern nicht zur Auswahl, sondern nur bei Samsung selbst.