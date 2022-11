Galaxy S22: Samsungs Top-Smartphone ist mit Original-5G-Tarif gerade super günstig

Mit dem Samsung Galaxy S22 bekommst du ein ausgereiftes Smartphone-Flaggschiff. Ein Gerät, der Oberklasse, das – im Vergleich zu den Plus- und Ultra-Modellen der Serie – sogar noch eher handlich rüberkommt. Das nur 6,1 Zoll große Display lässt es nicht überdimensioniert wirken. Technisch ist dennoch allerhand mit dabei und zuletzt gab es auch das große Android-13-Update für das Samsung-Smartphone.

Bei MediaMarkt: Im 5G-Tarif kostet das S22 nur 23,99 Euro

MediaMarkt verkauft das S22 derzeit im Tarife-Shop zu erstaunlich günstigen Konditionen. Das Angebot erhält umso mehr Charme, da auch der Tarif keineswegs nur Beiwerk ist. Aber der Reihe nach.

Das S22 steht für einmalig 29 Euro im Schaufenster. Versendet wird kostenlos und die Hardware ist damit abgegolten. Querfinanziert wird das Smartphone normalerweise über den Tarif. Und jetzt kommt’s: Der ist a) alleine schon reduziert und b) enthält er keinen weiteren Aufpreis für das gekoppelte Smartphone.

Für 23,99 Euro schließt du den Original-Netzbetreiber-Tarif O2 Free M ab – ein Anschlusspreis von 39,99 Euro wird hier dann noch fällig. Der Tarif bietet eine Allnet-Flat, 5G-Zugang und 20 GB monatliches Datenvolumen. Der Normalpreis (SIM-Only) dieses Tarifs liegt bei 29,99 Euro. Im Angebot ist er jetzt aber für nur 23,99 Euro pro Monat (Angebotspreis für 24 Monate). Und da kommt das Galaxy S22 einfach so dazu – ohne weitere Kosten.

Samsung Galaxy S22 bei MediaMarkt mit Tarif im Angebot

100 Euro kannst du zusätzlich sparen – so wird das Angebot zum Knaller

Gleichzeitig greift noch die O2-Aktion „Wechselbonus“. Hier bekommen alle Neukunden, die ihre Rufnummer aus einem alten Vertrag mitnehmen, einen Bonus in Höhe von 100 Euro gutgeschrieben. Das passiert in Form von 5-Euro-Rabatten auf den ersten 20 Rechnungen. Nutzt du diese Möglichkeit, sind die 29 Euro Hardware-Pauschale sowie der Anschlusspreis schon wieder ausgeglichen.

Fassen wir zusammen: Über die zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit fallen Gesamtkosten in Höhe von 644,75 Euro an. Das ist bereits günstiger als das Handy ohne Vertrag im regulären Handel kostet. Einzelangebote bei eBay oder weiteren Marketplace-Plattformen können leicht darunter liegen, verstehen sich aber ohne den Vertrag (aktueller Preisvergleich). Und der ist mit 5G, Top-Download-Speed und satten 20 GB pro Monat wirklich kein schlechter. Dazu kommt noch der 100-Euro-Bonus, der die Gesamtkosten weiter drückt und das Angebot sensationell günstig macht.

Kündigst du nicht, würde der Vertrag ab dem 25. Monat auf den Regelpreis von 29,99 Euro fallen. Das ist zwar im engeren Sinne keine Kostenfalle, aber dennoch ein gutes Stück mehr, als du in den ersten zwei Jahren zahlst.

Angebot gilt nur kurze Zeit

Verfügbar ist das S22 in der MediaMarkt Tarifwelt nur in der Version mit 128 GB Speicher, auf Lager sind noch alle Farbvarianten – Schwarz, Grün, Lila, Weiß. Das Angebot ist Teil der „Samsung Cyber Week“, die bei MediaMarkt auch im Shop läuft (u.a. mit Deals zu Tablets, Smartwatches, Kopfhörern und mehr). Die Angebote enden am Sonntag, 4. Dezember.

→ Hier geht’s zum Angebot: Galaxy S22 + O2 Free M für 23,99 mtl.