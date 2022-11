Galaxy S22 mit günstigem(!) Telekom-Tarif für 9 Euro: Dieser Deal ist überragend

Derzeit bietet die MediaMarkt Tarifwelt ein starkes Angebot für das Top-Smartphone Galaxy S22 zusammen mit einem Mobilfunktarif im Telekom-Netz an. Und on top bekommst du noch die beliebten Bluetooth-Kopfhörer Galaxy Buds Live gratis dazu.

Deal: Galaxy S22 mit Telekom-Tarif & gratis Buds – alle Kosten im Check

Das Galaxy S22 bekommst du dabei für 9 Euro einmalig. Der Tarif von Freenet hört auf den Namen „Telekom green LTE 6GB“. Der Schluss liegt nahe, dass du hier auch 6 GB pro Monat nutzen kannst. Tatsächlich sind es sogar 10 GB, da du während der Mindestvertragslaufzeit 4 GB extra bekommst.

Monatlich kostet dieser Tarif, dessen Top-Argument unter anderem der Telekom-Netzzugang ist, 26,99 Euro – inklusive den Smartphone-Raten. Ein Mega-Preis für das gebotene Programm. Verbessert wird der Deal dann noch durch die Gratis-Zugabe der Galaxy Buds Live. Die ergänzen das S22 als kabellose Kopfhörer sinnvoll und kosten gewöhnlich rund 60 Euro.

Samsung Galaxy S22 mit Telekom-Tarif bei Saturn

Einmalig fallen bei Tarifabschluss noch 39,99 Euro an, versendet wird kostenlos. Und so landest du bei dem Deal unter dem Strich bei Gesamtkosten von 696,75 Euro für S22 (128-GB-Version), Telekom-Tarif von Freenet und den In-Ear-Kopfhörern. Rechnen wir den Gegenwert der Hardware (645 Euro und 57,95 Euro) ab, bleibt nichts mehr übrig. Das Tarif-Bundle ist also so wie angeboten günstiger als die Hardware, die du bekommst.

Das identische Angebot gibt es übrigens auch mit Tarif im Vodafone-Netz und ebenfalls 10 GB Datenvolumen. Allerdings etwas flotter. Vodafone gewährt LTE-Speed mit 50 MBit/s, während die Telekom bei LTE25 deckelt. Beide Geschwindigkeitsstufen sind für die Smartphone-Nutzung aber absolut ausreichend.

Das musst du zum Angebot dennoch beachten

Der Tarif, der dann noch drinsteckt, ist dank Telekom-Netzzugang und ausreichenden 10 GB ebenfalls ein echter Kracher. Selbst, wenn kein 5G-Zugang und auch keine SMS-Flat (Allnet-Flat nur für Anrufe) mit dabei ist. Wichtig ist: Nach 24 Monaten steigt der Preis, die 4 Extra-GB fallen weg und das S22 ist abbezahlt. Kurzum: Das Angebot jetzt mitnehmen und zum Ende der zwei Jahre kündigen!

Tipp: Saturn bewirbt auch noch das eigentlich abgelaufene Disney+-Special, mit dem Samsung den Kauf eines S22-Smartphones belohnt. Vielleicht hast du noch Glück und kannst dir den Gutschein für das Streaming-Jahresabo noch sichern.

Weitere Informationen zum Smartphone erhältst du im Datenblatt und im ausführlichen Testbericht des Galaxy S22 auf unserer Seite. Nachfolgend kommt noch der aktuelle Preisvergleich des Galaxy S22 und der Buds Live – ohne Vertrag.