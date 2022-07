Galaxy S22 mit 40-GB-Tarif im Preishammer: Hier bekommst du auch noch ein Tablet geschenkt

Das Samsung-Flaggschiff Galaxy S22 bekommst du jetzt bei O₂ zusammen mit dem O₂-Grow-Tarif. Der bietet dir im ersten Jahr bereits ein sattes monatliches Datenvolumen von 40 GB. Jedes weitere Jahr kommen zusätzlich 10 GB im Monat hinzu. So stehen dir im zweiten Jahr bereits 50 GB monatlich zur Verfügung und im dritten Jahr 60 GB. Abgerundet wird das Bundle mit dem Galaxy Tab A7 Lite – einem Budget-Tablet zum Streamen und Surfen.

Galaxy S22 mit O₂ Grow und Tablet für 50 Euro: Lohnt sich das Angebot?

Der Deal lautet wie folgt: Für monatlich 49,99 Euro bekommst du das Galaxy S22 plus Tablet und Tarif (bei 24 Monatsraten). Hinzu kommen einmalig Kosten in Höhe von 5,99 Euro für Versand und Gerät-Anzahlung. Den Anschlusspreis von normalerweise 39,99 Euro schenkt dir O₂. Wie gut dieses Angebot tatsächlich ist, schauen wir uns nun im Detail an. Das Galaxy S22 gibt’s momentan bereits ab rund 650 Euro zu kaufen, der O₂-Grow-Tarif kostet monatlich regulär 29,99 Euro. Macht auf die Mindestlaufzeit von 24 Monaten gerechnet etwa 720 Euro für den Tarif. Hinzu kommen außerdem 39,99 Euro Anschlussgebühr, wenn du den Tarif einzeln kaufst. Das Galaxy Tab A7 Lite aus dem Bundle ist derzeit ab rund 125 Euro zu haben.

Rechnen wir alle einzelnen Preise zusammen, kommst du auf Gesamtkosten von circa 1.535 Euro. Im aktuellen O₂-Angebot kommst du über 24 Monate jedoch auf Kosten von insgesamt nur rund 1.206 Euro. Somit sparst du rund 329 Euro, was den Deal zu einem echten Preis-Tipp macht – selbst, wenn du das im Bundle enthaltene Tablet nur sporadisch nutzt. Die monatlichen Preise kannst du aber auch strecken, indem du den Vertrag an sich über 36 oder 48 Monate abschließt. Dann wird’s monatlich günstiger – du bist aber länger gebunden.

Galaxy S22: Die Highlights des Samsung-Flaggschiffs

Highlights des Samsung-Handys sind dessen 6,1 Zoll großes Dynamic AMOLED-Display, das alle Inhalte mit hohem Kontrast und tiefem Schwarz darstellt. Außerdem zeigt es Videos und sonstige bewegte Darstellungen dank 120 Hertz besonders flüssig an.

Weiterhin bekommst du eine starke Triple-Kamera bestehend aus Hauptlinse (50 MP), Ultraweitwinkel (12 MP) und Teleobjektiv (10 MP). Der Exynos 2200 Chip, begleitet von 8 GB RAM, sorgt zudem für eine schnelle Performance – an internem Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung.

Der O₂-Grow-Tarif bietet dir neben dem hohen und mitwachsenden Datenvolumen – je nach Verfügbarkeit – 5G– oder 4G-Netzanbindung. Außerdem ist eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive. Zusätzlich cool: Dank Connect-Option lässt sich der Tarif parallel auf bis zu 10 Geräten nutzen. Das Galaxy Tab A7 Lite kommt mit einem kompakten 8,7-Zoll-Display, Schnellladefunktion und einem Octa-Core-Prozessor. Jedoch solltest du bei einem Tablet dieser Preisklasse keine Höhenflüge erwarten. Für die alltägliche Nutzung, sprich zum surfen und Videos schauen, reicht es aber allemal.