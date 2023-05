Galaxy S22 im günstigen Tarif-Deal: 18 GB für effektiv 5,99 Euro

Obwohl das Galaxy S23 bereits eine Weile auf dem Markt ist, erfreut sich der Vorgänger weiterhin großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn das Galaxy S22 punktet mit einer ordentlichen Leistung und seiner kompakten Größe. Der siebte Platz in unserem Leser-Ranking (Stand 12.05.23) bestätigt das immer noch große Interesse an dem Handy. Bei MediaMarkt kommst du in einem Tarif-Bundle jetzt besonders günstig an das Galaxy S22. So zahlst du für das Gerät selbst nur 29 Euro! Und auch der Effektivpreis von lediglich 5,99 Euro ist ein echter Hingucker.

Der O2 Tarif im Überblick

Werfen wir zunächst einen Blick auf den O 2 Basic 25 Tarif zum Galaxy S22. Für 24,99 Euro im Monat bekommst du hierbei 18 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s im O 2 -Netz unterwegs. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Neben den monatlichen Kosten in Höhe von 24,99 Euro fallen einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Für das Galaxy S22 zahlst du hingegen lediglich 29 Euro plus 4,95 Euro Versandkosten.

Galaxy S22 – Starke Leistung & tolle Handhabung

Mit dem Galaxy S22 holst du dir nicht nur ein sehr leistungsstarkes, sondern vor allem auch handliches Smartphone. Das AMOLED-Display des Samsung-Geräts misst nämlich 6,1 Zoll, wodurch das S22 hervorragend in der Hand liegt. Gleichzeitig überzeugt der Bildschirm ebenfalls technisch vollends. Mit einer Pixeldichte von 422 ppi sowie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz kann sich das Display absolut sehen lassen. Kein Wunder also, dass wir dieses in unserem Test mit 4,5 von 5 Sternen bewerteten.

Samsung Galaxy S22 Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Angetrieben wird das Galaxy S22 gleichzeitig vom Exynos 2200 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher. Dieser sorgt im Alltag für eine gute Leistung und kann selbst anspruchsvolle 3D-Spiele problemlos ausführen. Die Hauptkamera mit 50 MP zählt hingegen zwar nicht zu den Besten auf dem Markt, sorgt aber dennoch für ordentliche Schnappschüsse. Ein Kritikpunkt ist jedoch der Akku. Dieser fällt mit einer Kapazität von 3.700 mAh recht klein aus. Auch die verbauten 128 GB Speicherplatz könnten für manche zu klein sein. Dafür überzeugt das Smartphone mit seinem Schutz gegen Wasser nach IP68 sowie einem Fingerabdrucksensor.

5,57 Euro Effektivpreis – Das macht diesen Deal so günstig

Während du bei dem Tarif-Deal bereits für nur 29 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, an das Galaxy S22 kommst, zahlst du im Netz einzeln rund 530 Euro für das Samsung-Smartphone. Insgesamt kommst du bei dem Tarif-Angebot über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von rund 673 Euro. Verrechnet man diese mit dem Preis vom Galaxy S22, ergibt dies den äußerst starken Effektivpreis von lediglich 5,99 Euro pro Monat. Samsung-Fans, denen 18 GB Datenvolumen ausreichen, können hier also durchaus einen tollen Deal machen.

→ Samsung Galaxy S22 mit 18 GB Datenvolumen für monatlich 24,99 Euro