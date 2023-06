Galaxy S22 im günstigen Tarif-Deal: 18 GB für 20 Euro & starke Ersparnis beim Handy

In der Tarifwelt von MediaMarkt gibt es immer wieder tolle Deals zu entdecken. Aktuell sticht dabei ein Angebot rund um das Galaxy S22 hervor. So kommst du bereits für 79 Euro an das Samsung-Gerät. Hinzu kommt ein 18 GB starker Tarif für monatlich 19,99 Euro. Vor allem ein Blick auf den Effektivpreis von lediglich 2,29 Euro pro Monat zeigt: Bei diesem Deal gibt es ordentlich Sparpotenzial!

18 GB für 20 Euro – Der Tarif im Überblick

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Für 19,99 Euro im Monat werden dir hierbei 18 GB LTE-Datenvolumen im O 2 -Netz zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s unterwegs, was locker für das alltägliche Surfen ausreicht. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Als Anschlusskosten fallen einmalig 39,99 Euro an. Besonders cool: Während du für den 18 GB starken Tarif im Bundle mit dem Galaxy S22 monatlich nur 19,99 Euro zahlst, kostet dieser bei MediaMarkt einzeln ganze 24,99 Euro. Du sparst also bereits beim Grundpreis! Noch mehr Sparpotenzial gibt’s rund um das Samsung-Handy.

Samsung Galaxy S22 – Immer noch ein großartiges Handy

Auch wenn das Galaxy S23 schon eine Weile auf dem Markt ist, muss sich der Vorgänger keinesfalls vor diesem verstecken. Beim Galaxy S22 handelt es sich nämlich weiterhin um ein tolles Smartphone, mit ordentlich Power und einer guten Nutzererfahrung. Dafür sorgt allen voran der verbaute Samsung Exynos 2200 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher. Ein großer Vorteil ist die kompakte Größe des Handys. Mit seinem 6,1 Zoll großen AMOLED-Display liegt das Galaxy S22 stets hervorragend in der Hand. Gleichzeitig weiß der Bildschirm mit einer Pixeldichte von 425 ppi sowie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ebenso technisch zu überzeugen.

Samsung Galaxy S22 Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Ein Kritikpunkt ist jedoch der Akku. Mit einer Kapazität von 3.700 mAh konnte uns dieser im Test leider nicht wirklich zufriedenstellen. Dafür wird die 50-Megapixel-Hauptkamera Gelegenheitsfotografen sicherlich viel Freude bereiten. All deine Bilder und Videos müssen dabei auf den verbauten 128 GB Speicher Platz finden. Gefunkt wird beim Galaxy S22 mit den üblichen Standards rund um 5G, Bluetooth 5.2 sowie NFC für mobiles Zahlen. Zudem punktet das Samsung-Gerät mit einem Schutz gegen Staub und Wasser nach IP68. Im Tarif-Bundle kostet dich das Smartphone dabei lediglich 79 Euro. Einzeln zahlst du im Netz hingegen immer noch rund 544 Euro oder mehr für das Handy.

Effektiv nur 2,29 Euro pro Monat? Das macht diesen Deal so günstig

Der Tarif und das Smartphone können sich also jeweils sehen lassen. Doch wie steht es um den Preis? Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen Gesamtkosten in Höhe von 598,75 Euro an. Holst du dir den O 2 -Tarif und das Galaxy S22 hingegen einzeln, musst du satte 888,61 Euro blechen. Du sparst bei dem Tarif-Bundle also immerhin 289,86 Euro. Doch vor allem der Blick auf den Effektivpreis lohnt sich. Verrechnet man die Gesamtkosten mit dem Einzelpreis für das Samsung-Handy, ergibt dies Kosten in Höhe von effektiv 2,29 Euro pro Monat. Wenn es also nicht das neuste Galaxy S23 sein muss, bist du mit diesem Tarif-Deal optimal ausgestattet.

→ Galaxy S22 mit 18 GB für 19,99 Euro im Monat