Galaxy S22 im Christmas-Sale: Hier ist das Top-Smartphone reduziert (+ Extra sichern)

Während die reguläre Weihnachts-Aktion von Saturn am 24.12. endet, läuft ein Deal unbeirrt und noch bis zum 27. Dezember weiter. Dabei geht es um das Samsung Galaxy S22, das in der Modellvariante mit 128 GB Speicher für 669 Euro verkauft wird.

Zur Auswahl steht das Top-Smartphone in vier Farbvarianten – „Phantom White“, „Phantom Black“, „Green“ und „Pink Gold“. Die marketinggerechten Bezeichnungen versprechen das, was drinsteht. Es handelt sich also je nach Wahl um ein weißes, schwarzes, dunkelgrünes und blassrosafarbenes Modell.

Das schenkt Samsung dazu

Der Preis von 669 Euro ist ein ordentlicher Daumen zur Seite, würde man sagen. Günstiger gab es das Handy nämlich auch schonmal. Grundsätzlich ist das Saturn-Angebot aber okay. Abgerundet wird es durch den Umstand, dass Saturn einer der teilnehmenden Händler einer Samsung-eigenen Aktion ist.

Die besagt, dass Käufer eines S22 nach der Einrichtung ihres Smartphones in der App „Samsung Members“ einen Gutscheincode für 12 Monate Disney+ abrufen können. Das Streaming-Geschenk hat einen Gegenwert von über 100 Euro und sorgt bei Bedarf für echten Mehrwert.

Galaxy S22: Das macht das Handy zur echten Empfehlung

Das Samsung Galaxy S22 ist eines der wenigen Handys auf dem Markt, das alle wichtigen Flaggschiff-Features – neben Top-Prozessor- und Speicherhardware sind das insbesondere Features wie Qi-Charging oder eine IP-Zertifizierung – in einem kleinen Gehäuse vereint.

Mit „nur“ 6,1 Zoll Displaydiagonale ist das Gerät eine von wenigen Ausnahmen im Oberklasse-Segment, das auch mit kleinen Händen gut bedient werden kann. Auch wenn es bei den Plus- und Ultra-Versionen mehr in Sachen Speicher oder Kamera zu sehen gibt, ist die Basisvariante durch den Formfaktor oft die beste Wahl.

Samsung Galaxy S22 Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Im Test konnte sich das Handy dadurch grundlegend gut schlagen und landete am Ende bei 4 von 5 Sternen. Ursprünglich kam es zu einem Preis von 849 Euro auf den Markt.

→ Galaxy S22 jetzt bei Saturn ansehen