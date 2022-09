Galaxy S22: Dieser Deal ist herausragend – und kommt wohl so schnell nicht wieder

Bei diesem Angebot stellt MediaMarkt das Galaxy S22 in den Mittelpunkt. Zusammen mit einem wirklich guten Vertrag ist das Top-Smartphone von Samsung hier nicht nur vergleichsweise supergünstig, sondern auch mit einem Tarif kombiniert, der dem Handy und einem Power-User-Anspruch wirklich gerecht wird.

Galaxy S22 + O2 Grow ohne monatliche Zuzahlung

Es handelt sich also nicht um Tarif-Beiwerk, das dabei hilft, günstig an das Smartphone zu kommen. Vielmehr treten Smartphone und Vertrag in eine Symbiose und lassen vor allem Datensorgen nachhaltig verschwinden. Nun aber zu den Kosten. Die sind aus verschiedenen Perspektiven gesehen, überaus niedrig – und du bekommst auch noch eine Kaffeemaschine geschenkt. Klingt buchstäblich nach Kaffeefahrt und fiesem Lockvogel-Angebot? Wir machen den Check.

Du zahlst für das Galaxy S22 einmalig 29 Euro, ebenfalls einmalig auf der Rechnung stehen 39,99 Euro Anschlussgebühren für den O2-Tarif mit dem Namen „Grow“. Der kostet dann monatlich 29,99 Euro und beinhaltet eine Allnet-Flat, 5G-Zugang und 40 GB Datenvolumen pro Monat im ersten Jahr. Im zweiten sind es schon deren 50 GB und im dritten Jahr geht das theoretisch so weiter und du hast schon 60 GB monatliches Datenvolumen (hier mehr zum Tarif erfahren). Versandkosten fallen nicht an.

Interessant dabei: Der Tarif kostet auch in der SIM-Only-Variante bei O2 schon 29,99 Euro pro Monat. In diesem MediaMarkt-Deal ist dann noch das Handy ohne monatliche Zuzahlung mit dabei und somit wirklich günstig.

100 Euro Wechselbonus sichern

Zumal auch die aus dem Frühjahr bekannte Wechselbonus-Aktion wieder zurück ist und das Angebot weiter aufwertet. Nimmst du deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mit, verrechnet O2 weitere 100 Euro mit deinen Rechnungen und sorgt für den nächsten Preisvorteil, der das Smartphone – immerhin ein Galaxy S22 – faktisch mehr als kostenlos macht.

Bei aller Euphorie: Dir überweist niemand Geld zurück für dieses Angebot. Die Rechnungen kommen und insgesamt beläuft sich die zweijährige Gesamtrechnung unter Berücksichtigung aller Rabatte auf 668,75 Euro. Hast du aber ohnehin Bedarf an einem neuen Smartphone, lohnt sich der Deal schon und den Vertrag gibt’s gewissermaßen gratis dazu. Das Galaxy S22 kostet nämlich auch ohne Vertrag noch über 600 Euro. Auch andersherum wird ein Schuh draus, da das Angebot durch die Rabatte effektiv günstiger ist, als der Tarif regulär kostet.

→ Hier kannst du dir den S22-Deal direkt sichern

Galaxy S22 mit O2 Grow und Nespresso-Kaffeemaschine bei MediaMarkt

Das Angebot ist in jeder Hinsicht gut und somit besteht die Gefahr, dass es rasch vergriffen sein kann. Zudem ist es derzeit auch nur noch mit der schwarzen Farbvariante auswählbar.

Darum kommt das Angebot so schnell nicht wieder

Die These aus dem Titel ist nicht aus der Luft gegriffen: O2 beendet den Erfolgstarif Grow zwar noch nicht, wie ursprünglich einmal geplant. Ab dem 4. Oktober wird der als Geburtstags-Tarif vermarktete Tarif in die O2-Regel-Tarife übernommen und dabei gleichzeitig teurer. Statt den auch in diesem Deal auftauchenden, dauerhaften 29,99 Euro, wird er bei Neuabschluss dann 39,99 Euro kosten. Deals wie diesen hier wird das vermutlich empfindlich treffen und selbst mit Subventionierungen dürfte es dann nicht mehr so günstig werden. Wer sich das Angebot vorher sichert, ist aber auf der sicheren Seite und behält die günstigen Konditionen langfristig.

Kein Scherz: Eine Kaffeemaschine gibt’s auch noch dazu

Der Lockvogel-Scherz vom Anfang ist im Übrigen keiner. Das Angebot von MediaMarkt – der Händler tritt übrigens nur als Vermittler auf, Vertragspartner ist O2 selbst – beinhaltet wirklich eine Kaffeemaschine. Ohne Mehrkosten erhältst du hier eine DeLonghi Nespresso Essenza Mini EN85.B dazu. Die Maschine für Kaffeekapseln sorgt für frischen Brühgenuss und stellt ein nettes Beiwerk und streng genommen noch einen weiteren Preisvorteil dar. Im Handel kostet sie sonst fast 80 Euro. Das ist also keine Mini-Zugabe.