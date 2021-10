Galaxy S21 und S21+: Neue Tarif-Deals deutlich unter 30 Euro

Bei MediaMarkt und Saturn ist das Galaxy S21 sowohl in der Basis- als auch in der Plus-Variante im Angebot. Während es ohne Vertrag mit 819 beziehungsweise 1.000 Euro noch eher hochpreisig ist, ist das wahre Schnäppchen in der Tarifwelt zu finden. Hier gibt es beide Geräte schon für unter 30 Euro pro Monat – mit ordentlichen Tarifen.

→ Direkt zum S21-Angebot

→ Direkt zum S21+-Angebot

Galaxy S21 als Tarif-Schnäppchen: Das steckt im Angebot

Das Galaxy S21 ist bei Saturn für einmalig 1 Euro und monatlich 24,99 Euro erhältlich. Zuzüglich Versand- und Anschlusskosten landen wir hier insgesamt bei einem Preis von 644,70 Euro – deutlich unter dem Kurs ohne Vertrag und ein echtes Schnäppchen.

Aber was steckt drin? Verkauft wird das schwarzgraue („Phantom Gray“) Galaxy S21 mit 128 GB Speicher mit dem Tarif O2 Blue All-in L. Der Budget-Tarif, den Saturn hier ins Paket packt, bietet 18 GB Datenvolumen (LTE50) und eine Allnet-Flat in alle Netze (Anrufe und SMS). Zugriff aufs 5G-Netz von O2 hast du in diesem Tarif allerdings noch nicht.

Auch in anderen, günstigen Tarif-Kombinationen ist das S21 bei Saturn erhältlich. Mal mit weniger Monats- und mehr Einmalzahlung und wahlweise auch in den Netzen von Telekom und Vodafone – wobei hier in dieser Preisregion meist deutlich weniger Datenvolumen im Tarif steckt.

S21+ unter 30 Euro pro Monat – 5G inklusive

Der größere Modellbruder, das Galaxy S21+, ist unter anderem mit mehr Arbeitsspeicher und einer besseren Kamera versehen – und ebenfalls mit Tarif im Angebot. Das 1.000-Euro-Smartphone von Samsung kostet bei MediaMarkt einmalig 9 Euro und im Tarif O2 Free M monatlich 29,99 Euro.

Hier ist dank der Wahl des originalen Netzbetreiber-Tarifs sogar 5G-Zugriff inklusive. Der Free M bietet monatlich 20 GB Datenvolumen, ebenfalls eine Allnet-Flat und hier kannst du als Tarifwechsler sogar noch 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme einstreichen. Versandkosten entstehen hier nicht, wohl aber die obligatorischen Anschlusskosten von einmalig 39,99 Euro.

Über die zweijährige Mindestvertragslaufzeit entstehen hier Gesamtkosten von 768,75 Euro. Auch hier liegt der Kurs also mit Tarifbindung unter den Kosten für das Handy ohne Vertrag. Und das nicht nur, wenn wir die 999 Euro von MediaMarkt zurate ziehen – auch auf dem restlichen Markt kostet das S21+ mindestens 800 Euro.

Übrigens: Noch ein Angebot rund um einen Tarif gibt es bei MediaMarkt und Saturn – die PlayStation 5 ist hier in einer Tarifkombi erhältlich. Das Angebot läuft jedoch Gefahr, rasch ausverkauft zu sein. Die Sony-Konsole kostet hier 99 Euro. Wie es generell um die Angebote zur PS5 bestellt ist, erfährst du stets in unserem PlayStation 5 Tages-Briefing.