Mit 30 GB Vodafone-LTE: Galaxy S21 bei Saturn in zahlreichen Tarif-Kombis

In der Saturn Tarifwelt gibt es das Samsung Galaxy S21 in zahlreichen Varianten und mit vielen Tarif-Kombinationen – je nach Wunsch in allen drei Netzen. Längst gibt es das Handy mit dickem Datenvolumen für unter 40 Euro pro Monat. Möglich machen es etwa die green-LTE-Tarife von mobilcom-debitel, die noch ein Stück günstiger sind, als viele Netzbetreiber-Verträge.

30 GB LTE im Vodafone-Netz, Galaxy S21 für 29 Euro

Im Top-Tarif bietet die Kombi aus Samsungs S21 und Vodafone-LTE-Vertrag satte 30 GB Datenvolumen pro Monat. Das sollte selbst für Power-User, die unterwegs auch Streaming-Inhalte abrufen, dicke ausreichen. Eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) ist mit dabei, EU-Roaming ohnehin.

Zu den Kosten: Für Tarif und Smartphones zahlst du einmalig 29 Euro Gerätepauschale und 39,99 Euro Anschlussgebühr. Monatlich schlägt der Vertrag dann über zwei Jahre mit 39,99 Euro zu Buche. Wichtig: Normalerweise kostet der Tarif sogar 41,99 Euro. Der Rabatt auf 39,99 Euro gilt nur für die ersten beiden Vertragsjahre, danach solltest du kündigen oder zu dann besseren Konditionen verlängern.

→ Smartphone und Tarif hier bestellen

Mit 40 GB Datenvolumen ist das S21 hier ebenfalls erhältlich. Das kostet monatlich dann 44,99 Euro. Allerdings ist das S21 hier mit 1 Euro einmalig günstiger.

Weitere Tarifkombinationen möglich

Günstiger geht’s, wenn du Kompromisse beim Gerätepreis oder beim Datenvolumen machen kannst: Willst du einmalig mehr ausgeben, und brauchst weniger Datenvolumen – für auch deutlich weniger Grundgebühr, lohnt sich vielleicht dieses Angebot: Für einmalig 499 Euro gibt’s das S21, monatlich kostet das Paket 12,99 Euro und gewährt 5 GB Datenvolumen pro Monat. Auch mit 10 GB Datenvolumen ist eine solche Kombi möglich (einmalig 349 Euro, monatlich 24,99 Euro). Viele weitere Tarif-Kombinationen findest du auf den Angebote-Seiten jeweils unter der gewählten Auswahl in der Übersicht – auch Tarife bei anderen Netzbetreibern sind hier mit dabei.