Galaxy S21 mit Original O₂-Vertrag günstiger - JBL-Box gratis dazu

Fangen wir bei den Grundsätzen an. Im O₂-Online-Shop gelten nach wie vor diese Extras: Alle Smartphones kosten einmalig 1 Euro, der Anschlusspreis von normalerweise 40 Euro entfällt und auch Versandkosten entstehen nicht. Das aktuelle Top-Angebot besteht aus einem Samsung Galaxy S21 – entsprechend für 1 Euro – zusammen mit dem Tarif O₂ Free M Boost samt 40 GB Datenvolumen im Monat. Kosten pro Monat: 46,99 Euro statt regulär 56,99 Euro. Und nun kommt noch ein ganzer Haufen Extras und Sondervorteile hinzu, die den Deal schmackhafter machen.

10 Euro Monatsrabatt, keine Kostenfalle und 12 Monate Netflix inklusive

Regulär kostet die Kombi aus S21 und O₂ Free M Boost sogar 56,99 Euro. Derzeit gibt es hier also bereits 10 Euro Monatsrabatt. Willst du das Handy länger als 24 Monate nutzen – was unter anderem nachhaltiger ist – reduziert O₂ danach den Tarif-Preis auf den Regelsatz von 34,99 Euro, da das Handy dann abbezahlt ist und du nur noch den SIM-Only-Preis des 40-GB-Tarifs zahlst. Ein fairer Zug von O₂, den längst nicht jeder Anbieter macht. Eine Allnet-Flat ist mit dabei, 5G-Zugang gibt es hier derzeit nur mit Aufpreis. Allerdings dürfte auch O₂ in absehbarer Zeit dazu übergehen, alle Netzbetreiber-Tarife auf den neuen Mobilfunkstandard umzustellen. Ein Feature des „Boost“-Tarifs: Du kannst das Datenvolumen mit mehreren SIM-Karten verbrauchen und so beispielsweise auch eine Karte in die Smartwatch (gegebenenfalls als eSIM) oder das Tablet stecken.

Der nächste Vorteil firmiert unter „O₂ Select & Stream“. Für 12 Monate übernimmt O₂ die Standard-Kosten für einen Streaming-Dienst deiner Wahl: Das kann entweder Netflix, Sky Ticket oder das hauseigene O2 TV via waipu.tv sein.

Last but not least noch ein Wort zur Gratis-Zugabe: Bestellst du bis zu 31. Mai, gibt es die JBL Extreme mit dazu. Die Bluetooth-Box hat einen Wert von 299 Euro (UVP) und du kannst sie im „Hardware Extra Portal“ bei O₂ nach dem Kauf deines Galaxy S21 anfordern. Willst du dein altes Handy mit dem neuen S21 ersetzen, kannst du außerdem prüfen, ob im Samsung-Trade-In-Programm (bei Kauf bis 24. Mai) noch etwas für dein Altgerät drin ist. Hier gibt es bis zu 615 Euro für das Altgerät – außerdem noch einmal 150 Euro Trade-In-Bonus.

