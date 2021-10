Galaxy S21 mit Telekom-5G-Tarif unter 30 Euro – Alle Details zu diesem Tarif-Knaller

Bei Sparhandy gibt es ein neues Schnäppchen-Angebot zum Samsung Galaxy S21, das dich per Original-Tarif ins Telekom-Netz bringt. Das ganze inklusive 5G-Zugang, StreamOn-Optionen und zum günstigen Preis. Der Haken: Das Angebot gilt in dieser Form nur für Young-Kunden, also jene, die zum Vertragsabschluss höchstens 28 Jahre alt sind.

S21 mit Young-Tarif unter 30 Euro – das steckt drin

Das Angebot von Sparhandy umfasst das Galaxy S21 in Grau und in der 128-GB-Version. Zusätzlich steckt eine transparente Hülle (Clear Cover) und ein Gratis-Zeitraum für YouTube Premium mit im Paket. Das Handy kostet in der gewählten Konfiguration 4,95 Euro.

Das Gesamtpaket wird durch den Tarif Magenta Mobil S Young vervollständigt. Vertragspartner ist die Telekom direkt, Sparhandy ist hier lediglich der vermittelnde Händler. Der Tarif bietet 10 GB Datenvolumen, das du im Telekom-Netz – egal ob LTE oder 5G – frei und mit maximal verfügbarer Datengeschwindigkeit verbrauchen kannst. Durch einen Rabatt ist die Grundgebühr reduziert und steigt auch nicht – wie bei Telekom-Online-Buchungen sonst oft üblich – nach 12 Monaten an. Buchst du dieses Angebot, betragen die monatlichen Kosten über zwei Jahre konstant 29,95 Euro.

In der Zusammenfassung: Das Galaxy S21 gibt’s hier mit 5G-Vertrag bei der Telekom für unter 30 Euro. Das ist ein für diese Kombination bis dato unschlagbarer Preispunkt, der auch nicht durch eine hohe Einmalzahlung aufgeweicht wird. Versandkosten entstehen nicht, wohl aber einmalige 39,95 Euro Anschlusskosten. Rufnummernmitnahme ist in diesem Angebot möglich.

→ S21 im Telekom-Deal hier sichern und buchen

Das Galaxy S21 ist Samsungs Basis-Flaggschiff des Jahres 2021. Ohne Vertrag kostet es noch immer rund 700 Euro, Einzelstück-Verkäufe via ebay sind immer mal wieder günstiger. Das Gerät ist 5G-fähig, bietet technisch ein umfängliches Gesamtpaket und ist auch technologisch auf der Höhe.

Samsung Galaxy S21 Software Android 11 Prozessor Samsung Exynos 2100 Display 6,2 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP67 Gewicht 169 g Farbe Grau, Weiß, Rosa, Violett Einführungspreis Galaxy S21 (128 GB): 849 €, Galaxy S21 (256 GB): 899 € Marktstart 29. Januar 2021

Neben dem S21-Deal gibt es bei Sparhandy noch weitere Angebote aus der Serie mit MagentaMobil-Young-Vertrag bei der Telekom. So sind auch zwei iPhone-Modelle reduziert. Einmal das iPhone 12, das mit 21 GB (MagentaMobil M Young) monatlich 39,95 Euro kostet oder das iPhone 12 Pro, das sogar im L-Tarif (36 GB) verfügbar ist und hier 49,95 Euro pro Monat kostet. Das Pro-Modell ist allerdings auch einmalig teurer und taucht mit 99 Euro auf der Rechnung auf.