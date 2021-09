Galaxy S21: Dieses Spar-Bundle darf gefeiert werden

Zum Geburtstag (und auch sonst) darf man sich gerne mal was gönnen. Wie wäre also das beste Smartphone im besten D-Netz? Der Mobilfunk-Provider mobilcom-debitel geht pünktlich zum 18. Geburtstag von inside digital mit einem Bundle-Deal an den Start, der alles vereint und obendrein nicht die Welt kostet – wir haben das Angebot für dich gecheckt.

Samsungs kleines Flaggschiff-Smartphones des Jahres 2021 kommt mit dem schnellen Exynos 2100 Prozessor an Bord, der selbst komplexe Aufgaben wie Spiele oder Bildbearbeitung in Windeseile vollbringt. Der große Arbeitsspeicher von 8 GB ist dabei ebenso hilfreich wie der Gerätespeicher von 128 GB. Das Android-11-Smartphone verfügt über ein 6,2 Zoll (15,8 Zentimeter) großes Display in der Diagonalen, das dank AMOLED-Technologie mit gestochen scharfen Kontrasten und brillanten Farben Spaß macht. Auch die Stiftung Warentest bescheinigt dem Smartphone eine „Top-Leistung“.

Galaxy S21 im Bundle für nur 1 €

mobilcom-debitel hat ein attraktives Mobilfunk-Bundle mit dem Galaxy S21 geschnürt: So ist das Smartphone mit Tarif für nur einen Euro Zuzahlung zu haben. Dazu gibt es eine Allnet-Flat im D-Netz der Telekom oder von Vodafone – hier hast du, wie bei mobilcom-debitel üblich, die freie Wahl. Das Highspeed-Datenpaket im Tarif bietet mit 20 GB genug Spielraum für stundenlanges Surfen und Streamen. Und auch der Preis kann sich sehen lassen: 46,99 Euro berechnet mobilcom-debitel jeden Monat.

Warum sich der Preis sehen lassen kann? Im freien Handel kostet das Samsung Galaxy S21 derzeit rund 730 Euro. Auf 24 Monate verteilt ergibt sich so ein Abschlag von rund 30 Euro, auf den Tarif entfallen so noch 16,99 Euro auf den Tarif. Rechnerisch kostet das Highspeed-Gigabyte so nur noch 84 Cent, und liegt damit deutlich unter 1 Euro. Anrufe in alle deutschen Netze inklusive. Das Bundle im Überblick:

Samsung Galaxy S21 (128 GB)

green LTE mit Telekom oder Vodafone

Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

20 GB Highspeed-Datenvolumen

Freie Netzwahl: Vodafone oder Telekom

Hardware-Preis: 1 Euro

Monatlicher Paketpreis: 46,99 Euro

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Jetzt bestellen →

Wenn das Galaxy S21 auch auf deiner Wunschliste draufsteht, dein Vertrag aber noch lange läuft: mobilcom-debitel hat uns ein paar Galaxy S21 zur Geburtstags-Verlosung geschenkt – versuch dein Glück! Vielen Dank an das Team von mobilcom-debitel für euren Support!