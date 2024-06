Galaxy Book4: Kompakt, leistungsstark und jetzt deutlich günstiger

Egal, ob für mobiles Arbeiten, entspanntes Streaming auf der Couch und auf Reisen oder auch für das ein oder andere Game – mit dem Galaxy Book4 von Samsung bist du rundum gut ausgestattet. So ist etwa das 15,6 Zoll große Full-HD-Display ein echter Hingucker, während der verbaute Intel-Prozessor für eine ansprechende Leistung sorgt. Mit einem Rabatt in Höhe von 25 Prozent kannst du dir das neue Modell bei MediaMarkt auch schon deutlich günstiger sichern.

Galaxy Book4: Flottes Surfen, Streamen und mobiles Arbeiten

Das Samsung Galaxy Book4 ist erst dieses Jahr auf den Markt gekommen, bei MediaMarkt jetzt aber bereits ganze 25 Prozent günstiger. Doch was bietet dir das Notebook überhaupt? Wie bereits erwähnt, strahlt dir auf den ersten Blick direkt das schicke 15,6 Zoll Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) entgegen. Die Bildschirmdiagonale von fast 40 cm in Kombination mit der 60 Hz Bildwiederholrate machen das Gerät ideal fürs Streamen deiner Lieblingsfilme und -serien. Doch auch beim Arbeiten, Mails schicken oder Surfen macht sich der angenehm große Bildschirm bezahlt.

Gleichzeitig ist das Galaxy Book4 aber keinesfalls klobig. Das Notebook misst 35,66 x 1,54 x 22,92 cm (B/H/T) und wiegt gerade einmal 1,55 kg. Dadurch kannst du das Galaxy Book4 auch problemlos in deinem Rucksack verstauen und immer mit dabeihaben. Durch die integrierte Webcam samt Mikrofon kannst du beispielsweise auch ohne extra Geräte direkt in wichtige Videocalls einsteigen. Windows 11 Home ist als Betriebssystem übrigens schon vorinstalliert, wodurch das Notebook auch umgehend einsatzbereit ist.

Mindestens genauso wichtig wie eine kompakte Größe und ein gutes Display ist aber ebenso die Leistung. Hierfür setzt Samsung bei diesem Modell auf einen Intel Core 3 100U Prozessor mit bis zu 4.7 GHz und 8 GB RAM. Dies sollte für eine flüssige Nutzererfahrung im Alltag sorgen, ein Gaming-Laptop ist das Galaxy Book4 damit aber nicht. Auch der SSD-Speicherplatz fällt mit 256 GB nicht überaus enorm aus, kann aber immerhin per microSD-Karte erweitert werden. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket dann noch von einer Vielzahl an Anschlüssen, wie etwa einem HDMI 2.1-Slot, zwei USB-A- sowie zwei USB-C-Steckern (Thunderbolt 4) und einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Gefunkt wird wie gewohnt via WLAN und Bluetooth 5.1

25 Prozent Rabatt bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt sicherst du dir das Galaxy Book4 derzeit im Angebot. Ganze 25 Prozent streicht der Elektrohändler vom UVP, wodurch für dich nur noch 599 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist zudem kostenfrei.

Wer sich hingegen nicht zwischen einem neuen Laptop oder einem neuen Tablet entscheiden kann, sollte stattdessen einen Blick auf das Galaxy Book3 360° werfen. Das kompakte Gerät bietet dir mit seiner 2-in-1-Funktionalität nämlich noch mehr Flexibilität und ist bei MediaMarkt jetzt sogar ganze 30 Prozent billiger.

→ Samsung Galaxy Book3 360° für 899 Euro