Galaxy A71 zum Bestpreis: Samsungs Mittelklasse-Flaggschiff im Angebot

Das Samsung Galaxy A71 ist eines der beliebtesten Smartphones des Jahres 2020. In unserem Leser-Ranking liegt es zwar inzwischen auf Platz 14. Doch auch wenn das Smartphone schon ein Jahr auf dem Buckel hat, wird es dank Samsungs hervorragender Update-Politik noch länger mit Updates versorgt als aktuelle Smartphones von Xiaomi, Oppo und Co.

Für 309 Euro zum Bestpreis

Heute ab 12 Uhr bietet Pricezilla das Samsung-Smartphone für 309 Euro an. Das ist der aktuelle Bestpreis. Auch wenn du von der Marke Pricezilla noch nichts gehört hast, ist dieser Shop seriös. Er gehört zu den Tarif-Discountern Sparhandy und Deinhandy und hat seinen Firmensitz in Deutschland. Es gibt eine Support-Hotline und einen Chat-Support via WhatsApp.

Aktuell sind alle Farben, also Silber, Schwarz, Türkis und Weiß noch erhältlich. Das Angebot gilt bis zum Ende dieser Woche. Je nach Nachfrage können einzelne Farben des Galaxy A71 oder das komplette Angebot auch schon früher ausverkauft sein.

Der nächstbeste Preis auf Ebay liegt bei 322,77 Euro. Der erste deutsche Onlineshop bietet das Smartphone aktuell für 335,99 zuzüglich Versandkosten an. Mit 309 Euro bietet Pricezilla also den aktuellen Bestpreis. Zuvor war das Smartphone aber auch schon für knapp unter 300 Euro in anderen Aktionen erhältlich.

Über das Galaxy A71 im Angebot

Das Galaxy A71 ist der große Bruder des beliebten Galaxy A51. Beide kommen in einem Kunststoff-Gehäuse mit verschiedenen Farben zu dir, haben ein rundes Kamera-Loch im Display und einen im Bildschirm integrierten Fingerabdrucksensor. Das Display des Galaxy A71 fällt jedoch mit 6,7 statt 6,5 Zoll ein klein wenig größer aus.

Auch bei der Leistung gibt es Unterschiede. Während beim A51 Samsungs eigener Exynos 9611 Prozessor mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut wurde, steckt im A71 der bessere Qualcomm Snapdragon 730 mit satten 6 GB Arbeitsspeicher. Dieser arbeitet energieeffizienter als die Exynos Modelle und sorgt so für eine deutlich bessere Laufzeit.

→ Samsung Galaxy A71 im Test

Im Vergleich zum aktuellen Galaxy A72 verzichtest du auf eine Zoom-Kamera und ein 90 Hertz Display, bekommst aber einen dedizierten Slot für Speicherkarten und ein wiedererkennbares Design. Zudem sparst du rund 80 Euro.