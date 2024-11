Galaxy A55 zum Spitzenpreis: Black Friday Kracher direkt im Samsung-Shop

Wusstest du, dass Mittelklasse-Smartphones bei Käufern oft beliebter sind als teure Flaggschiff-Modelle? In den letzten Jahren haben erschwinglichere Handys technisch stark aufgeholt. Sie sind nicht nur günstiger, sondern überzeugen mit Features wie 120-Hz-Displays, leistungsstarken Prozessoren und ausgefeilten Kamerasystemen. Genau in diese Kategorie fällt das Samsung Galaxy A55, das jetzt direkt beim Hersteller zu einem unschlagbaren Preis angeboten wird.

Warum sich das Samsung Galaxy A55 am Black Friday lohnt

Im offiziellen Online-Shop von Samsung zahlst du aktuell nur 309 Euro für die 256-GB-Version des A55. Die kleinere Variante mit weniger Speicherplatz ist für 389 Euro zu haben. Einen Gutschein oder zusätzliche Rabatte brauchst du nicht – einfach in den Warenkorb legen und bestellen. Das ist allerdings nicht der günstigste Preis (Preisvergleich). Es gibt auch noch zwei preiswertere Angebote bei eBay und einem uns unbekannten Shop. Wer sicher gehen will, kauft also lieber direkt bei Samsung. In den letzten drei Monaten lag der Durchschnittspreis bei etwa 347 Euro.

Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt, dass das Gerät schon einmal für 300 Euro erhältlich war – allerdings nur bei Drittanbietern über eBay. In unserem Test des Samsung Galaxy A55 konnte das Smartphone vor allem mit seinem erstklassigen 120-Hz-OLED-Display, der soliden Verarbeitung, der Leistung des Exynos-1380-Prozessors und der langjährigen Update-Versorgung überzeugen. Einzig die langsame Ladegeschwindigkeit und Bloatware führten zu leichten Abzügen.

Black Week bei Samsung: Mehr als nur das Galaxy A55

Das Samsung Galaxy A55 ist nicht das einzige Gerät, das aktuell mit einem Top-Preis auftrumpft. Im Rahmen der Black Week hat Samsung zahlreiche spannende Aktionen gestartet. Eine besondere Attraktion ist die Möglichkeit, Gerätepakete zusammenzustellen und kräftig sparen. Dabei kannst du ein Premium-Produkt wie das Galaxy S24 Ultra mit einer Zugabe wie der Galaxy Watch 7 oder sogar einer Samsung-Waschmaschine kombinieren und so erheblich sparen.

Außerdem kannst du dir zusätzliche Gutscheine sichern: Spiele einfach ein paar Minispiele auf der Samsung-Website und erhalte direkt 5 Prozent Rabatt auf deinen Einkauf. Wenn du also nicht nur am Galaxy A55 interessiert bist, solltest du dir die aktuellen Black-Week-Angebote von Samsung auf keinen Fall entgehen lassen!

