Das beliebteste Handy zum ultimativ besten Preis: Galaxy A54 unschlagbar günstig

Samsungs Galaxy A54 thront nach wie vor auf dem Platz an der Sonne unseres Leser-Rankings. Damit ist es das aktuell beliebteste Handy unter den inside digital Lesern, fast durchgehend seit der Veröffentlichung im Frühling. Kein Wunder, immerhin vereint das Samsung-Gerät tolle Technik mit einem attraktiven Preisschild. In unserem Test betitelten wir das Smartphone daher auch als absoluten Preis-Leistungs-Tipp. Wer Interesse am Galaxy A54 hat, bisher jedoch noch auf einen passenden Deal wartete, sollte jetzt zuschlagen: Bei freenet bekommst du das Handy aktuell nämlich zum Tiefstpreis von 319 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten). Damit unterbietet der Händler unter anderem das Prime-Day-Angebot von Amazon. Wir machen den Angebots-Check.

Der König unter den Smartphones: Darum ist das Galaxy A54 so beliebt

Das Galaxy A54 weiß technisch in so ziemlich jeder Hinsicht zu überzeugen. Du legst etwa viel Wert auf ein handliches Design mit einem hochwertigen Bildschirm? Dann wirst du dich über die kompakte Größe rund um das 6,4 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hz freuen. Hierbei punktet der Bildschirm gleichzeitig zusätzlich mit einer hohen Helligkeit – optimal, um auch bei starkem Sonnenlicht stets alles erkennen zu können.

Hobbyfotografen greifen dank der 50-MP-Hauptkamera samt optischer Bildstabilisierung ebenfalls bedenkenlos zum Galaxy A54. Durch den microSD-Slot hast du dabei auch im Handumdrehen ausreichend Speicherplatz für all deine Bilder und Videos und erweiterst so die vorhanden 128 GB auf bis zu 1 TB.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Für ausreichend Leistung im Alltag sorgt währenddessen der verbaute Samsung Exynos 1380 Prozessor, dem 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite gestellt werden. Dadurch kannst du problemlos mehrere Anwendungen auf einmal laufen lassen und ebenso deine Zeit mit diversen Handy-Games verbringen. Damit dir dabei nicht allzu schnell der Saft ausgeht, setzt Samsung beim Galaxy A54 auf einen 5.000-mAh-Akku. In unserem Test hielt dieser im Benchmark über 12 Stunden durch – ein toller Wert für ein Smartphone dieser Preisklasse.

Preis-Check: So gut ist das aktuelle Angebot

Das Galaxy A54 weiß technisch also vollends zu überzeugen. Doch wie steht es um den Angebotspreis von 319 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) bei freenet – ist dies ein guter Deal? Die Antwort ist ein eindeutiges: Ja! So bekommst du nicht nur einen Rabatt von 170 Euro auf den UVP, der Preis von 319 Euro ist im Netz aktuell ebenfalls ungeschlagen.

Selbst dem Blick auf den Preisverlauf hält der Deal stand: Günstiger gab es das Galaxy A54 laut Geizhals nämlich noch nie im Netz! Und ein besonderes Schmankerl für den Händler: Selbst am groß angekündigten Prime Day (11. und 12. Juli) ist Amazon für seine zahlende Stammkundschaft nicht günstiger unterwegs. Hier kostet es über 350 Euro – und bei Freenet gilt der Deal für alle!