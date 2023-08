Galaxy A54: Hier gibt’s das beliebteste Handy günstig zum Tarif

Das Samsung Galaxy A54 zählt zu den beliebtesten Handys auf dem Markt – immerhin belegt das Smartphone immer noch den ersten Platz in unserem Leser-Ranking. Wer selbst in den Genuss des Top-Geräts kommen möchte, sollte auf jeden Fall einen Blick auf dieses Tarif-Angebot von Blau werfen. Hier gibt’s das Galaxy A54 nämlich für nur einen Euro zum Tarif dazu.

Der Tarif zum Samsung-Handy im Preis-Check

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Wie bei Blau üblich hast du hier die Wahl zwischen unterschiedlichen LTE-Datenpaketen. So kosten 12 GB im Bundle mit dem Galaxy A54 etwa monatlich 22,99 Euro. Für nur zwei Euro mehr im Monat bekommst du allerdings auch einen Tarif mit 15 GB mobilen Daten, was unsere Empfehlung ist. Egal, für welche Variante du dich entscheidest, gesurft wird mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz. Hinzu kommt bei dem Tarif stets noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Neben den monatlichen Grundkosten zahlst du für das Galaxy A54 plus Versand lediglich 5,99 Euro extra. Ein Anschlusspreis fällt bei dem Angebot nicht an. Dies sorgt bei der 15-GB-Variante über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten für Gesamtkosten in Höhe von rund 605 Euro. Verrechnet man diesen Betrag mit dem Einzelpreis für das Samsung-Handy – welches im Netz aktuell mindestens 349 Euro kostet – ergibt dies einen tollen Effektivpreis von 10,70 Euro. Ein guter Deal für den 15-GB-Tarif samt Samsung-Gerät.

→ Galaxy A54 mit 15-GB-Tarif für 24,99 Euro im Monat

Das beste Mittelklasse-Handy 2023? Das zeichnet das Galaxy A54 aus

Mit dem Galaxy A54 holst du dir dabei im Tarif-Bundle nicht nur ein äußerst beliebtes Smartphone, sondern auch technisch ein Top-Gerät. Der erste Platz in unserem Leser-Ranking kommt nämlich nicht von ungefähr. So punktet das Samsung-Handy zuallererst mit seiner tollen Handlichkeit rund um das 6,4 Zoll große Super-AMOLED-Display. Gleichzeitig weiß der Bildschirm ebenfalls mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sowie einer Pixeldichte von 403 ppi zu überzeugen.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Für die Leistung beim Galaxy A54 ist hingegen der Samsung Exynos 1380 Prozessor mit 8 GB RAM verantwortlich. Dieser liefert dir eine flüssige Nutzererfahrung im Alltag und dank des 5.000-mAh-Akkus geht dir unterwegs auch nie der Saft aus. In unserem Test hielt der Akku im Benchmark starke 12 Stunden durch. Kein Wunder, dass wir das Galaxy A54 hier als eins der besten Mittelklasse-Smartphones bezeichneten.

Das tolle Gesamtpaket wird von vielen weiteren Vorteilen abgerundet. Dazu zählt neben der 50-MP-Hauptkamera unter anderem auch die Möglichkeit, die verbauten 128 GB Speicherplatz über eine microSD-Karte zu erweitern. Der Schutz gegen Wasser nach IP67 ist ebenfalls ein tolles Extra.