Galaxy A54 für 10 Euro: Vielsurfer-Tarif im Telekom-Netz mit Bestseller-Handy

Du möchtest im besten Netz Deutschlands unterwegs sein und dabei ein ordentliches Datenpaket zur Verfügung haben? Dann könnte dieser Tarif-Deal genau das Richtige für dich sein! Hier gibt’s nämlich ganze 38 GB Datenvolumen im Netz der Telekom für 41,99 Euro im Monat. Doch das ist natürlich nicht alles. Für nur 9,99 Euro bekommst du mit dem Galaxy A54 dazu noch ein Top-5-Smartphone zum kleinen Preis.

Bevor wir uns dem Galaxy A54 widmen, werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Für 41,99 Euro im Monat werden dir satte 38 GB LTE-Datenvolumen im Netz der Telekom zur Verfügung gestellt. Dadurch bist du im besten Netz Deutschlands unterwegs, wie von der Stiftung Warentest festgestellt wurde. Gesurft wird bei dem Tarif-Bundle dann mit 50 MBit/s, was für das alltägliche Surfen und Streamen auf jeden Fall ausreichen sollte. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Zusätzlich zu den 41,99 Euro im Monat fallen einmalig weitere 39,99 Euro als Anschlusspreis an, sowie 9,99 Euro für das Galaxy A54

Top-5-Handy: Darum ist das Galaxy A54 so beliebt

Beim Galaxy A54 handelt es sich um den Nachfolger zum beliebten Galaxy A53, welches momentan immer noch vom ersten Platz unseres Leser-Rankings thront. Vor seinem Vorgänger verstecken muss sich das A54 dabei jedoch nicht, immerhin liegt es mittlerweile selbst schon auf dem vierten Platz dieser Liste (Stand 29.04.23). Doch was macht das Smartphone so beliebt? Dies liegt sicherlich an seiner Alltagstauglichkeit. So besticht das Samsung-Gerät mit einem 5.000-mAh-Akku – welcher locker einen Tag durchhalten sollte. Vielleicht etwas unscheinbar, aber dennoch ein toller Vorteil, ist der microSD-Slot. Während viele moderne Handys auf die Speichererweiterung verzichten, verfügt das Galaxy A54 weiterhin über einen solchen Steckplatz. Dadurch kannst du die verbauten 128 GB Speicher problemlos um bis zu 1 TB erweitern.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 1.920 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Ein weiteres Highlight des Smartphones ist die komfortable Größe. Dank des verbauten 6,4 Zoll großen Super-AMOLED-Display liegt das Handy hervorragend in der Hand und wirkt deutlich kompakter als viele andere Geräte. Gleichzeitig weiß das Display aber auch technisch zu überzeugen und kommt etwa mit einer variable Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz daher. Diese hat ebenfalls einen positiven Einfluss auf die gute Akku-Laufzeit des Geräts. Für eine ordentliche Leistung sorgt beim Galaxy A54 hingegen der Samsung Exynos 1380 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher.

Während du das Galaxy A54 hier für nur 9,99 Euro bekommst, kostet es im Netz ohne Vertrag sonst rund 415 Euro oder mehr. Wenn du also Interesse an dem Samsung-Handy hast und du einen starken Tarif im Telekom-Netz gebrauchen kannst, könnte sich dieser Deal für dich lohnen. Noch besser wird das Angebot mit der 100-Euro-Tauschprämie. Tauschst du dein altes Gerät ein, bekommst du nicht nur den zu ermittelnden Ankaufpreis erstattet, sondern zusätzlich noch 100 Euro als Bonus obendrauf. Dadurch kannst du den Preis noch mal ordentlich drücken.

→ Galaxy A54 mit 38 GB Datenvolumen für 41,99 Euro im Monat