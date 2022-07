Galaxy A53: Eines der beliebtesten Handys im günstigen Tarif-Bundle – Kopfhörer gibt’s gratis

Bundles aus Smartphones und Handytarifen gibt’s wie Sand an Meer. Doch nicht jedes Angebot lohnt sich. Der aktuelle Deal von der Saturn Tarifwelt hat es jedoch in sich. Denn hier steckt für gerade einmal 14,99 Euro monatliche Grundgebühr nicht nur das Galaxy A53, welches derzeit auf Platz 2 der beliebtesten Handys liegt, drin. Dazu bekommst du auch noch einen 6-GB-Tarif inklusive Allnet-Flat und kabellose Over-Ear-Kopfhörer von Pioneer sowie ein 1-jähriges McAfee-Abo.

Galaxy A53 im Bundle: So viel sparst du wirklich bei dem Angebot

Rechnen wir einmal durch, was der aktuelle Deal zu bieten hat. Das Samsung Galaxy A53 kostet derzeit rund 320 Euro. Der im Bundle enthaltene Tarif O2 Blue All-in S liegt regulär bei Kosten in Höhe von 14,99 Euro im Monat. Auf die Mindestlaufzeit von 24 Monaten gerechnet, kommst du allein für den Tarif auf knapp 360 Euro. Hinzu rechnen wir die Bluetooth-Kopfhörer für rund 48 Euro. Das McAfee-Abo kostet regulär weitere 19,99 Euro. Ergibt über 24 Monate Gesamtkosten von rund 748 Euro.

Beim aktuellen Angebot zahlst du jedoch nur 14,99 Euro im Monat plus einmalig 4,95 Euro für das Gerät und den Versand sowie 39,99 Euro Anschlusspreis. So kommst du über die 24 Monaten auf Kosten von insgesamt rund 405 Euro – und zahlst somit nur etwas mehr als die Hälfte der Summe aller einzelnen Produkte.

Samsung Galaxy A53: Das sind die Top-Features des beliebten Handys

Das Galaxy A53 aus dem Bundle zählt derzeit zu den beliebtesten Smartphones überhaupt. Der Grund: Es bietet eine grundsolide Ausstattung zu einem vergleichsweise günstigen Preis und ist somit für den Großteil aller Nutzer ein echt guter Fang. Die Top-Features des Geräts sind dessen 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer hohen Auflösung von 1.080 × 2.400 Pixeln. Weiterhin hat es eine starke Bildwiederholrate von 120 Hertz, die für flüssige und ruckelfreie Videos und andere Bewegtbilder sorgt – übrigens ein echtes Alleinstellungsmerkmal bei Handys dieser Preisklasse. Hinzu kommt ein schneller Samsung Exynos 1280 Prozessor, der von 6 GB Arbeitsspeicher begleitet wird.

Weiterhin stehen dir beim Galaxy A53 128 GB interner Speicherplatz zur Verfügung, die sich per microSD-Karte sogar auf bis zu 1 TB erweitern lassen. Abgerundet wird das beliebte Handy durch eine Vierfach-Kamera und einen großen Akku mit 5.000 mAh. Außerdem ist es 5G-fähig und damit auch langfristig für den neuen Standard gerüstet. Alles in allem bietet es für den Großteil der Nutzer ein hervorragendes Gesamtpaket, bei dem kaum jemand wirklich etwas vermissen wird.

O2 Blue All-in S: Das steckt im Tarif – diese Goodies gibt’s on top

Der O2-Tarif Blue All-in S aus dem Bundle bietet dir 6 GB High-Speed-Datenvolumen (bis zu 50 Mbit/s) sowie eine Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Und gerade jetzt in der Urlaubszeit wichtig: EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Die Mindestlaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate.

Werfen wir kurz noch einen Blick auf die weiteren Goodies im Bundle: Die Kopfhörer und das McAfee-Abo. Bei den On-Ears handelt es sich um Kopfhörer aus dem unteren Preissegment. Als Zweitkopfhörer reichen sie aber allemal. Sie bieten bis zu 25 Stunden Musikwiedergabe, Bluetooth 5.0 und lassen sich per USB-C-Kabel laden. Auch eine Schnellladefunktion ist dabei, die dir nach 10 Minuten am Kabel weitere 4 Stunden Spieldauer beschert. Zudem sind sie mit Google Assistant oder Siri kompatibel und somit auch per Sprachbefehl steuerbar.

Galaxy A53 Bundle: Diese Kopfhörer gibt’s gratis dazu

Du möchtest lieber In-Ear-Kopfhörer? Dann gibt’s das Bundle auch mit diesen Kopfhörern!

Darüber hinaus ist in dem Angebot auch noch ein Jahresabo von McAfee mit dabei. Genau genommen: die Software McAffee LiveSafe, die dir einen Passwort-Manager, Virenschutz, diverse Online-Kindersicherungs-Funktionen und noch mehr bietet. Nutzen lässt sie sich für Windows, Mac, Android und iOS.