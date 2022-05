Galaxy A52s 5G im Frühlings-Angebot: Samsung-Bestseller mit 10-GB-Tarif für 20 Euro

Das Samsung Galaxy A52 ist bei inside digital bereits seit langer Zeit auf Platz eins der beliebtesten Handys. Mit dem A52s hat Samsung seinen Bestseller noch einmal verbessert – unter anderem beim Prozessor. Bei Blau bekommst du das beliebte Mittelklasse-Modell nun zusammen im Blau Allnet XL Tarif für 19,99 Euro im Monat – und hast mit 10 Gigabyte Datenvolumen ein starkes Paket für unterwegs.

Galaxy A52s 5G: AMOLED-Bildschirm mit 90 Hertz, großer Akku und hochauflösende Quad-Kamera

Das Galaxy A52s 5G von Samsung kommt mit einem großen 6,5 Zoll AMOLED-Bildschrim mit einer Auflösung von 1.080 × 2.400 Pixeln. Außerdem stark für ein Gerät dieser Preisklasse: Die hohe Bildwiederholrate von 90 Hertz, die für ein flüssiges Erlebnis beim Scrollen und Videoschauen sorgt. Der schnelle Prozessor Snapdragon 778G aus dem Hause Qualcomm gibt den Takt an und bietet dir zusammen mit 6 GB Arbeitsspeicher eine ordentliche Leistung. Dank des internen Speicherplatzes von 128 GB hast du darüber hinaus viel Platz für Fotos, Videos und Apps auf dem Handy. Und sollte dir der Speicher nicht ausreichen, kannst du ihn auf bis zu 1 Terabyte einfach erweitern.

Weiterhin befindet sich auf der Rückseite des Galaxy A52s eine Quad-Kamera – bestehend aus einer Weitwinkel-, einer Ultra-Weitwinkel-, einer Makro- sowie einer Bokeh-Linse. Die Hauptkamera löst mit 64 Megapixeln auf, die Ultra-Weitwinkelkamera mit 12 Megapixeln. Und die beiden weiteren Kameras mit je 5 Megapixeln. Vollendet wird das umfassende Kamerapaket durch vielseitige Kamerafunktionen, wie ein Nacht- oder Pro-Modus. Videos lassen sich sogar in UHD-Qualität mit 30 FPS aufnehmen. Und der verbaute Akku mit 4.500 Milliamperestunden bringt dich dabei problemlos durch den Tag.

Blau Allnet XL: Das steckt drin

Mit dem Tarif Blau Allnet XL surfst du in LTE-Geschwindigkeit – und zur Verfügung steht dir insgesamt ein Datenvolumen von 10 Gigabyte. Außerdem im Tarif enthalten: Eine Allnet-Flat in alle deutschen Handy-Netze und ins Festnetz. Und auch EU-Roaming ist inklusive. Deine bisherige Rufnummer kannst du beim Wechsel zu Blau übrigens problemlos mitnehmen. Für Handy und Vertrag zahlst du zusammen 19,99 Euro monatlich. Außerdem kommen einmalig Hardware- und Versandkosten in Höhe von 5,99 Euro hinzu.