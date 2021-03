Galaxy A52 schon jetzt für unter 15 Euro im Telekom-Netz

Das Samsung Galaxy A52 ist der Nachfolger des beliebten Galaxy A51. Dieses Mittelklasse-Smartphone hält sich seit vielen Monaten auf dem ersten Platz der beliebtesten Smartphones unserer Leser. Mit dem A52 will Samsung an diesen Erfolg anknüpfen und bringt viele Verbesserungen mit.

Der Mobilfunk-Anbieter Klarmobil bietet ab sofort den Ersten richtig guten Deal zum neuen Galaxy A52 an. So gibt es den neuen Kassenschlager für einmalig 29,99 Euro inklusive kabelloser Galaxy Buds+ Kopfhörer.

Der Tarif dazu kostet 14,99 Euro im Monat und bietet 5 Gigabyte Datenvolumen im LTE-Netz der Telekom sowie eine Flatrate in alle deutschen Netze und unbegrenzt viele SMS. Der Anschlusspreis kostet einmalig 19,99 Euro. Versandkosten fallen keine an.

→ Direkt zum Deal bei Klarmobil

Galaxy A52 mit Tarif: alle Konditionen im Überblick

Hier noch mal alle Vertragskonditionen übersichtlich zusammengestellt:

Samsung Galaxy A52 – 29,99 Euro einmalig 128 GB Speicher, erhältlich in Schwarz, Blau, Violett oder Weiß

Klarmobil Allnet Flat 5 GB – 14,99 Euro pro Monat Telefon-Flat in alle dt. Netze SMS-Flat 5 GB Datenvolumen LTE mit bis zu 25 MBit/s Telekom-Netz EU-Roaming Keine Datenautomatik Anschlusspreis 19,99 Euro Keine Versandkosten



Die Kosten für den Vertrag in 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit belaufen sich auf 359,76 Euro. Einmalig werden 49,98 für Smartphone und Anschlussgebühr fällig.

→ zum Angebot

Das kann das Galaxy A52

Das Galaxy A52 ist ein 6,5 Zoll großes Smartphone und in vier verschiedenen Farben erhältlich. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich in diesem Jahr einiges getan. So bietet das AMOLED-Display erstmals eine schnellere Bildwiederholrate von 90 Hertz, was für eine flüssigere Bedienung sorgt.

Zudem setzt Samsung erstmals in der Galaxy A5 Reihe auf einen Prozessor von Qualcomm statt aus eigener Fertigung. Der Snapdragon 720G ist nicht nur deutlich leistungsstärker als der Vorgänger, sondern auch deutlich energiesparsamer. Zusammen mit dem deutlich größeren 4.500 mAh großen Akku sollte das Smartphone so eine merkbar bessere Akkulaufzeit bieten.

Weitere Infos zum Galaxy A52 gesucht? Dann schau doch einmal in unserer Smartphone-Vorstellung vorbei. Technische Daten gibts im Datenblatt.

Gratis Galaxy Buds+

Ebenfalls Teil des Deals sind die Galaxy Buds+ Kopfhörer. Hierbei handelt es sich um true wireless Kopfhörer von Samsung. Diese bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden und können in dem mitgelieferten Ladecase wieder aufgeladen werden. Dieses unterstützt sogar kabelloses Laden. Wenn du das Tarif-Angebot von Klarmobil bestellst, werden die Galaxy Buds+ automatisch mit den in Warenkorb gelegt und können kostenfrei mitbestellt werden. Der Originalpreis liegt bi 89 Euro.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.