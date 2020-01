Jetzt weiterlesen

In rund drei Wochen ist es endlich soweit: Samsungs neue Flaggschiff-Smartphones werden den breiten Massen vorgestellt. Ob an jenem Tag wirklich so viele neue Infos kommen, ist allerdings fraglich. In den vergangenen Wochen wurden nämlich bereits zahlreiche technische Daten geleakt. Und nun ist auch das komplette Datenblatt aufgetaucht.