Galaxy A13 für 145 Euro im Angebot – Hier gibt’s das Top-10-Handy zum kleinen Preis

Die Android Weeks bei MediaMarkt laufen noch wenige Tage bis zum 7. Mai und haben zahlreiche tolle Deals im Gepäck. Vor allem in Sachen Smartphones hast du hier die Qual der Wahl. So gibt es etwa das Xiaomi Redmi Note 11 Pro momentan für nur noch 269 Euro. Doch es geht sogar noch günstiger – und zwar mit dem Samsung Galaxy A13. Das Top-10-Handy – derzeit logiert es auf Rang 8 unserer Beliebtheits-Liste – gibt’s zum aktuell besten Preis im Netz für 145 Euro im Angebot. Was das Schnäppchen-Smartphone dabei so besonders macht, erfährst du in diesem Artikel.

Toller Akku, microSD-Slot und kleiner Preis – So überzeugt das Samsung-Handy

Für das Preisschild von nur 145 Euro kann sich das Galaxy A13 absolut sehen lassen. Das Top-10-Handy überzeugt dabei vor allem mit einem starken Akku. Dieser kommt nämlich auf eine Kapazität von 5.000 mAh und sollte das Samsung-Gerät für den Alltag mit genügen Saft versorgen. Gleichzeitig gibt es auch in Sachen Speicher einen großen Vorteil. Dieser fällt mit den verbauten 64 GB zwar zunächst ziemlich klein aus, doch im Gegensatz zu vielen neuen Handys verfügt das Galaxy A13 noch über einen microSD-Slot. Dadurch kannst du den Speicherplatz problemlos um bis zu 1 TB erweitern.

Samsung Galaxy A13 5G Software Android 12 Prozessor Mediatek MT6833V/​ZA Dimensity 700 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 195 g Farbe Schwarz Einführungspreis 230 € Marktstart August 2022

Das 6,5 Zoll große Display kommt hingegen nur auf eine Pixeldichte von 270 ppi und verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Das geht bei teureren Handys deutlich besser, vor allem letzteres sorgt jedoch auch für eine bessere Akkulaufzeit. Für die Power sorgt beim Galaxy A13 währenddessen der MediaTek Dimensity 700 Prozessor samt 4 GB Arbeitsspeicher. Gefunkt wird mit den üblichen Standards rund um 5G, Bluetooth 5.0 sowie NFC für mobiles Zahlen. Ein Fingerabdrucksensor ist übrigens ebenfalls vorhanden. Alle Hobbyfotografen freuen sich zudem über die Hauptkamera mit 50 MP.

Galaxy A13 für 145 Euro – Ein toller Deal?

Das Galaxy A13 vereint somit viele tolle Features in einem günstigen Gesamtpaket. Kein Wunder also, dass das Samsung-Gerät äußerst beliebt ist und etwa auch in unserem Leser-Ranking den achten Platz belegt (Stand 04.05.23). Wenn es also nicht unbedingt das neuste Galaxy S23 sein muss und du lediglich ein gutes Alltagshandy zum kleinen Preis suchst, machst du mit dem Galaxy A13 für 145 Euro einen tollen Kauf. Im Rahmen der Android Weeks sparst du bei MediaMarkt bis zum 7. Mai nämlich nicht nur 36 Prozent im Vergleich zum UVP, laut der Preisentwicklung gab’s das Smartphone zudem noch nie billiger im Netz!

