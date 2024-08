Heimkino für deutlich unter 200 Euro: Full-HD-Beamer bei Aldi im Angebot

Ins Kino zu gehen ist cool. Aber die Tickets sind teuer, es laufen nur selten gute Filme und beim Blick auf die Popcornpreise, will man am liebsten direkt wieder nach Hause gehen. Wenn es dir da ähnlich geht, wieso lässt du dann das Kino nicht zu dir kommen?

Aldi erfüllt allen Cineasten einen Traum in Form eines Full HD-Beamers von HP. Statt 199 Euro gibt es das Gerät aktuell für 149 Euro! Der Preisvergleich zeigt dabei, dass es dieses Modell noch nie billiger gab. Auch der generelle Vergleich von Full HD Beamern zeigt, dass dies wirklich ein unschlagbares Angebot ist. Normalerweise bist du für einen Beamer nämlich gleich mehrere hundert Euro los.

Full HD Beamer von HP: Was kann das Gerät?

Ausgestattet mit einer nativen Full-HD-Auflösung und LC-Display-Technologie mit LED Lichtquelle liefert der Beamer ein super Bild für dein Heimkino. Er leuchtet dabei mit einer Helligkeit von 200 LED-Lumen und hat eine Lebensdauer von über 20.000 Stunden. Umgerechnet wären das über zwei Jahre durchgehendes Kinofeeling.

Diesen Full HD Beamer gibt es bei Aldi im Angebot.

Der Kurzdistanz-Beamer eignet sich mit einem Projektionsverhältnis von 1,2:1 vor allem für kleinere Räume gut. Aus einer Entfernung von 210 cm projiziert er eine Bildschirmdiagonale von 80 Zoll (203 cm). Mittels einer Fernbedienung kannst du den Fokus einstellen und Inhalte überträgst du über HDMI. Du kannst außerdem einen Smart-TV-Stick oder einen USB-Stick verwenden.

Für den Sound sind im Gerät zwei 3-Watt-Lautsprecher verbaut. Sollen diese nicht genügen, kannst du auch den Audio-Ausgang (3,5 mm) für deine externen Lautsprecher verwenden. In Benutzung erzeugt der Beamer eine Lautstärke von 35 dB. Er ist damit ungefähr so laut wie ein Kühlschrank.

Brauchst du noch eine Leinwand?

Wenn du jetzt total im Heimkino-Fieber bist, solltest du am besten noch in eine Leinwand investieren. Du kannst deine Inhalte zwar auch auf eine weiße Wand projizieren, richtig happy wirst du mit dem Ergebnis aber vermutlich nicht sein. So verzerrt zum Beispiel die Struktur deiner Wand die Grafik des Beamers. Ein günstiges Leinwandmodell findest du für 43,99 Euro auf Amazon.

Diese 40 Zoll Leinwand kannst du mittels der im Lieferumfang enthaltenen Haken aufhängen. Wenn du sie nicht benötigst, kannst du sie wieder abbauen und verstauen. Dadurch dass sie nicht fest installiert ist, kannst du sie auch mit nach draußen auf Balkon oder Terrasse nehmen. So wird dein nächster Filmabend zu einem richtigen Kinoerlebnis – und das mit Leinwand und Beamer für insgesamt unter 200 Euro.