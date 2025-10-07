Fürs Homeoffice und zum Gaming: Mini-PCs von Geekom im Prime-Day-Fieber

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Winzig im Format, riesig in der Leistung: Zum Prime Day gibt’s die Mini-PCs von Geekom jetzt zu Top-Preisen – perfekt für Homeoffice, Streaming oder Gaming, wenn du Power auf kleinstem Raum suchst! Hier kommen die Highlights.
Frau sitzt vor einem Schreibtisch im Homeoffice
Die Mini-PCs von Geekom gibt's jetzt mit Prime Day RabattBildquelle: fizkes / Shutterstock.com / Geekom / inside digital
  • Teilen

Mini-PCs von Geekom sind längst keine Nischenprodukte mehr. Gerade jetzt, zum Amazon Prime Day, hat der Hersteller einige Modelle im Angebot, die zeigen, dass Power kein großes Gehäuse oder Preisschild braucht. Diese Mini-PCs passen quasi überall hin und liefern trotzdem erstaunlich viel Leistung. Wir haben uns durch die Angebote geklickt und liefern dir unsere Favoriten.

Ordentlich Rabatte zum Prime Day

Ob du nach einem High-End-Modell oder einem einfachen Einstieg in die Welt der Mini-PCs suchst, Geekom hat aktuell zahlreiche Geräte mit ordentlichen Rabatten ins virtuelle Schaufenster gestellt.

Ganz vorn mit dabei ist der A8 Max. Er kommt mit einem ordentlichen Arbeitsspeicher von 32 GB daher, den du auf bis zu 128 GB erweitern kannst. Der interne Speicher lässt sich von 1 TB auf bis zu 4 TB aufstocken. Reibungsloses Multitasking und anspruchsvolle Aufgaben wie Gaming schultert der kompakte Mini-PC in Kombination mit einem AMD Ryzen 7 Prozessor mühelos.

GEEKOM Mini PC A8 Max
Der Geekom Mini PC A8 Max

Das integrierte IceFlow 2.0 Kühlsystem schützt ihn effektiv vor Überhitzung, sodass du auch über Stunden hinweg gleichbleibende Leistung erwarten kannst. Für Konnektivität sorgen hier unter anderem zwei HDMI-Ports, ein SD-Kartensteckplatz und fünf USB-3.2-Gen-2-Anschlüsse. Während des Prime Days zahlst du statt 629 Euro UVP nur noch 534,65 Euro für den A8 Max.

Ein echter Preis-Leistungs-Kracher ist der Geekom AIR12 Lite Mini-PC. Er ist zum Prime Day 29 Prozent günstiger, das bedeutet für dich, dass du statt 239 Euro nur noch 170,05 Euro zahlst. Mit Blick auf seine Leistung muss er sich aber nicht verstecken, verbaut ist hier ein Intel N150 Prozessor, der von 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher unterstützt wird. Sowohl den Arbeits- als auch den internen Speicher kannst du auf bis zu 16 GB und 2 TB erweitern. Er ist mit sechs USB-Ports ausgestattet, sodass du nicht nur deinen Monitor, sondern gleichzeitig auch eine Maus, eine Tastatur oder eine Webcam anschließen kannst – optimal fürs Homeoffice.

Noch mehr Geekom-Deals, die du nicht verpassen solltest

Neben diesen Modellen gibt es noch jede Menge weiterer Angebote, die wir dir nicht vorenthalten wollten. Klick dich also gern mal durch die Liste und vielleicht ist ein Mini-PC für deine Ansprüche dabei.

→ Alle Angebote von Geekom findest du hier!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Geekom. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Amazon verkauft Lego supergünstig - Das sind die besten Sets am Prime Day
Spielwaren
Amazon verkauft Lego zum Aldi-Preis: Das sind die besten Sets am Prime Day
Die besten Ninja-Deals am Prime Day - Heißluftfritteuse, Multikocher und vieles mehr stark reduziert
Küche
Die besten Ninja-Deals am Prime Day: Heißluftfritteusen, Multikocher und vieles mehr stark reduziert
MediaMarkt startet mit den Blitz Deals
Media Markt
Mit Dyson, AVM und Samsung: MediaMarkt startet krasse Prime-Day-Konteraktion
Amazon
Amazon schmeißt Philips Hue raus: Zum Prime Day brennen die Preise durch
Werkzeug und Heimwerken
Bosch-Werkzeug über 50 Prozent günstiger: Die besten Prime-Day-Schnäppchen zur blauen Serie!
Amazon
Amazon Prime Day: Viele Angebote sind gar keine – diese 18 hier schon!
Saugroboter
Bis zu 700 Euro Rabatt: Premium-Saugroboter von Ecovacs im Prime-Day-Wahnsinn
Urlaub & Reisen
Samsonite: Bestseller-Koffer rutscht in Schwarz unter Preisgrenze
Amazon
Amazon läuft heiß: Die Deals des Tages am Prime Day (07.10.)