Für Vielsurfer & Apple-Fans: 65 GB 5G-Tarif mit iPhone 14 besonders günstig

Ein iPhone 14 für nur 119 Euro und ein Vielsurfer-Tarif mit 65 GB – Diesen starken Deal gibt es momentan bei FLYmobile. Hier zahlst du für das Riesen-Datenvolumen aktuell monatlich 44,99 Euro und bekommst das starke Apple-Gerät günstig dazu. Das Beste: Im Vergleich mit anderen Vodafone-Tarifen wird dir hier mehr als das doppelte Datenvolumen für nur fünf Euro mehr geboten.

65 GB im Vodafone-Netz: Der FLYmobile Tarif im Überblick

Wenn du auch unterwegs viel surfen und streamen möchtest, bist du bei diesem Tarif genau an der richtigen Stelle. Hier werden dir für 44,99 Euro im Monat nämlich ganze 65 GB LTE-Datenvolumen im Netz von Vodafone zur Verfügung gestellt. Ein Highlight ist dabei zudem die maximale Bandbreite: Im Download kommst du auf eine Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s, während der Tarif im Upload starke 100 Mbit/s schafft. Besonders cool ist außerdem das sogenannte GigaDepot. Solltest du dein Datenvolumen nicht aufbrauchen, wird dies als Reserve mit in den nächsten Monat mitgenommen. Hinzu kommt bei dem Tarif zum iPhone 14 noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Ein weiteres cooles Feature ist WiFi-Calling. Sollte die Netzverbindung bei dir mal abstürzen, kannst du dank dieser Funktion auch über ein WLAN-Netz telefonieren.

Neben den 44,99 Euro im Monat fallen für den Tarif selbst übrigens keine zusätzlichen Kosten mehr an – der Anschlusspreis wird dir bei dem Deal nämlich komplett gestrichen. Somit zahlst du nur noch die 119 Euro für das iPhone 14 extra (plus 5,99 für den Versand). Das Besondere: Ein preislich vergleichbarer Tarif dierkt bei Vodafone – der GigaMobil M Tarif mit 30 GB – liefert dir aktuell knapp die Hälfte der mobilen Daten für 39,99 Euro. Du bekommst bei diesem Angebot also deutlich mehr Datenvolumen für nur fünf Euro mehr im Monat – vertraglich bist du aber genauso am Ende Kunde bei Vodafone direkt – mit allen Vorzügen.

iPhone 14 – Top-Smartphone zum kleinen Preis

Passend zu dem Vielsurfer-Tarif bekommst du bei diesem Deal mit dem iPhone 14 auch ein High-End-Smartphone. Das Apple-Gerät überzeugt dabei unter anderem mit dem Bionic A15 Prozessor inklusive 6 GB Arbeitsspeicher. In Kombination mit iOS 16 liefert dir das Handy die gewohnt starke und flüssige Nutzererfahrung von iPhones. Ein waschechter Hingucker ist zudem das 6,1 Zoll große OLED-Display mit einer Pixeldichte von 457 ppi. Durch die kompakte Größe liegt das Smartphone außerdem äußerst gut in der Hand. Abstriche musst du dafür beim Speicher machen: Im Rahmen des Tarif-Angebots bekommst du hier nämlich das iPhone 14 mit 128 GB Speicherplatz. Ein microSD-Slot ist leider nicht vorhanden. Und auch der Akku zählt mit einer Kapazität von 3.279 mAh nicht zu den stärksten auf dem Markt.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Für den Preis von 119 Euro, plus 5,99 Euro Versandkosten, bekommst du insgesamt aber dennoch ein äußerst starkes Smartphone zum verhältnismäßig kleinen Preis. Einzeln kostet das iPhone 14 nämlich satte 785 Euro oder mehr.

Das macht den Deal so besonders

Neben dem tollen Datenpaket und dem leistungsstarken iPhone 14 macht dieser Tarif-Deal auch preislich einiges her. So kommst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 1.204 Euro. Holst du dir den oben angesprochenen GigaMobil M Tarif von Vodafone mit 30 GB und das iPhone 14 einzeln, musst du hingegen über 1.744 Euro blechen. Dabei hast du dann aber auch nur 30 statt der 65 GB Datenvolumen zur Verfügung – und dennoch sparst du bei dem Deal satte 540 Euro.

→ iPhone 14 plus 65 GB Datenvolumen für monatlich 44,99 Euro