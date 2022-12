Für Gaming und Homeoffice: Monitore unter 150 Euro

Bei Amazon kannst du aktuell fleißig sparen, wenn du auf der Suche nach einem neuen Monitor bist. Für unter 150 Euro kommst du so bereits an Top-Modelle für Gaming-Setup und Home-Office, wie beispielsweise den Acer Nitro KG241YA, den es für gerade einmal 109,99 Euro gibt.

Acer Nitro: Klasse Monitore zum kleinen Preis

Bleiben wir doch direkt mal beim Acer Nitro KG241YA, dem günstigsten Monitor aus dem Angebot. Für nur 109,99 Euro bekommst du hier einen 16:9 Gaming Monitor mit einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080dpi in 23.8 Zoll. Durch AMD FreeSync wird dafür gesorgt, dass die Bildwiederholfrequenz von maximal 75 Hz an die des ausgebenden Gerätes angepasst wird, wodurch besonders ruckelfreies und flüssiges Gaming versprochen wird. Der Monitor verfügt dabei über einen VGA- sowie zwei HDMI-1.4-Anschlüsse. Besonders cool: Der sogenannte Zero-Frame-Monitor zeichnet sich durch seinen minimalen Rahmen aus, was vor allem bei Multi-Monitor-Setups für nahtlose Übergänge sorgt.

→ Acer Nitro KG241YA für 109,99 Euro

Wer bereit ist ein klein wenig mehr auszugeben, der kann für 139 Euro den Nitro VG270 Gaming Monitor von Acer ergattern. Dieser fällt mit 27 Zoll etwas größer aus, verfügt ebenfalls über Full-HD und auch sonst ähneln sich die Features der Monitore sehr. Der Nitro VG270 besitzt aber beispielsweise auch einen Audio In/Out-Stecker. Einen großen Unterschied gibt’s hingegen bei den Bildschirmen selbst: Das IPS-Panel des VG270 verspricht nämlich ein präziseres Farberlebnis und stärkere Kontraste.

→ Acer Nitro VG270 für 139 Euro

MSI Modern: Nicht nur fürs Gaming perfekt

Die MSI Modern Monitore sind zwar durchaus fürs Gaming geeignet, bieten sich jedoch auch perfekt als Ausstattung für das Homeoffice an. So verfügt der MSI Modern MD241PDE für 129 Euro zwar auch über ein IPS-Panel und kommt auf eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz. Gleichzeitig sind aber vor allem die Funktionen für den Büroalltag interessant: Die Anti-Flicker-Technologie, der Blaulichtfilter und die Anti-Glare-Oberflächenbehandlung sorgen für augenschonendes Arbeiten im Büro.

Durch den ergonomischen, 4-fach verstellbaren Standfuß sollen währenddessen Rücken– und Nackenschmerzen verhindert werden. Bei den Anschlüssen musst du hingegen Abstriche machen: Es gibt nur einen HDMI 1.4-Anschluss sowie einmal USB-Typ-C. Bei einem Rabatt von 41 Prozent auf den UVP ist der aktuelle Preis von 129 Euro ein guter Deal für den Monitor!

→ MSI Modern MD241PDE für 129 Euro