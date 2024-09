Mit diesem Amazon-Schnäppchen für 25 Euro bekommst du jedes Bike StVZO konform Lisa Krüger 3 Minuten

Mal eben mit dem Mountainbike zum Einkaufen oder in die Arbeit fahren? Das könnte dich bei einer Kontrolle einiges an Geld kosten. Mit diesem Amazon-Schnäppchen rüstest du dein Bike StVZO-konform auf und bist in Zukunft nicht nur sicher, sondern auch legal auf den Straßen unterwegs.