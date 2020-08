Nur für 2 Stunden im Angebot: 8K-Fernseher von LG 1.700 Euro günstiger

Zugegeben, rein von der Zahl her gesehen, ist das kein Mega-Schnäppchen. Im Verhältnis lässt sich das Angebot aber schon sehen. Zwischen 17 und 19 Uhr gibt es bei Saturn den LG 75NANO979NA für 2.991 Euro – also unter 3.000 Euro. Immer noch eine Stange Geld – aber um mehr als 1.700 Euro günstiger als der Ursprungspreis.

LG Fernseher für 2 Stunden im Angebot: Das sind die Highlights

Ein Fernseher für rund 3.000 Euro – der muss schon was bieten. Schauen wir auf die Details: Das LG-Gerät ist flammneu, will heißen: Der Fernseher, der eigentlich 4.700 Euro kostet, ist aus der 2020er-Serie von LG und er stammt aus der NanoCell-Reihe. Der TV basiert also nicht auf einem OLED-Panel, sondern auf LCD.

Die Highlights finden wir aber schon im Bildschirm. Da ist zunächst die Größe: Mit 75 Zoll Bildschirmdiagonale (189 Zentimeter) ist der Fernseher einer von den richtig großen. Und jetzt kommt das eigentliche Highlight, das den TV-Trümmer erst so richtig ins Jahr 2020 verortet: auf diesen 75 Zoll wird das Bild nicht in 4K, sondern in 8K-Qualität abgebildet. Native Inhalte dafür finden sich – bei Streamingdiensten wie im linearen Fernsehen – kaum. Aber durch Hochskalieren wird der Unterschied hier und da bemerkbar. Außerdem ist der Fernseher so schon für eine noch schärfere Zukunft gerüstet.

→ Zum Deal bei saturn.de (endet um 19:00 Uhr)

Preis-Check und Alternativen zum LG 8K-Fernseher

Wie eingangs erwähnt: Die im Angebot geforderten 2.991,66 Euro sind immer noch eine Stange Geld. Es kommen zudem nochmal rund 40 Euro Versandkosten hinzu. Dennoch: Das Angebot ist konkurrenzlos günstig, wenn es um einen derart großen 8K-Fernseher geht: Der Preisvergleich spuckt für das hier gebotene LG-Modell einen Mindestpreis von 4.699 Euro aus.

Konkurrent Samsung bietet in der Kategorie mit 75 Zoll und 8K in entsprechender Preisklasse etwa ein älteres Modell aus 2019 und der QLED-Serie an. Der Kostenpunkt ist mit über 4.000 Euro aber immer noch deutlich höher als beim jetzigen LG-Kurzzeit-Deal.

Nur aus eigenem Hause unterbietet ein Fernseher das Angebot leicht: Für 2.890 Euro plus Versandkosten gibt es bei otto.de einen 75-Zöller von LG mit 8K-Auflösung. Für rund 100 Euro Unterschied geht es dafür technologisch ins Vorjahr, denn auch dieser Fernseher stammt aus dem Modelljahr 2019. Gerade in den 8K-Anfängen ist die Entwicklung von Jahr zu Jahr noch nicht zu verachten.

