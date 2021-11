Amazon startet jetzt schon Black Friday Angebote: Microsoft 365 Family zum Tiefpreis

Amazon hat in seiner neuen Angebote-Serie die bisherigen Deals zu den eigenen Fire-Geräten konserviert. So gibt es etwa den Fire TV Stick 4K mit 55 Prozent Rabatt für nunmehr 26,99 Euro. Für 10 Euro mehr gibt es den Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls reduziert sind außerdem Lautsprecher der Echo-Serie, so etwa der Echo Dot 3, der 25 Euro kostet oder der Echo 4 mitsamt einer Philips-Hue-Leuchte. Dieses Paket gibt es für 75 Euro.

Microsoft 365 Family im Black-Friday-Angebot

Nur heute, am 8. November, ist das Office-Abo Microsoft 365 in der Family-Edition (bis zu 6 Nutzerkonten) stark reduziert. Für 51,99 Euro verkauft Amazon das Jahresabonnement, das du sofort nach dem Kauf aktivieren kannst. Den Lizenzcode findest du dann in deinem Amazon-Konto oder in der passenden E-Mail.

Bei Microsoft 365 nutzt du stets die aktuellsten Office-Versionen von Word, Excel und Co. Außerdem hast du pro Nutzer einen 1-TB-Online-Speicher in der Microsoft-Cloud OneDrive. Microsoft selbst verlangt für das Jahresabo knapp 100 Euro, auf dem Markt üblich sind Preise um die 70 Euro. Der Preisrutsch auf 52 Euro ist zum Black Friday erwartbar – viele warten auf den Stichtag, um ihr Abo um mindestens ein weiteres Jahr zu verlängern. Laut Countdown bei Amazon endet der Deal schon am Montagabend.

Bosch Professional Werkzeug im Amazon-Angebot

Heimwerker haben bei den Amazon-Black-Friday-Deals eine ordentliche Auswahl an Bosch Professional Werkzeug. Die Geräte aus der „blauen Serie“ sind teilweise deutlich günstiger. So gibt es alles vom einfachen Winkelschleifer für 36,49 Euro bis zur Akku-Paneelsäge für 558 Euro.

Die akkubetriebenen Werkzeuge sind deutlich teurer als ihre Kabel-Pendants. Das Akku-System von Bosch ist jedoch auch vielversprechend und flexibel einsetzbar. Insgesamt sind auch mehrere Bohrhammer-Sets im Angebot. Die Pakete gibt es zu Preisen zwischen 169 Euro und 578,95 Euro. Auch, wenn du nur Zubehör für deinen bestehenden Bosch-Professional-Bestand suchst, ist bei den Schnäppchen einiges dabei.

Xiaomi Poco F3 wird zum Preis-Tipp

In der Preis-Leistungs-Liga bei Smartphones ist Xiaomis Label Poco immer ein sicherer Tipp. Eines der aktuell besten Modelle der Serie ist bei Amazon jetzt noch mal deutlich im Preis gesenkt. Statt für 349 Euro ist das Poco F3 jetzt zum Preis von 269,90 Euro zu haben. Dabei handelt es sich um eine exklusiv via Amazon vertriebene Version des Smartphones.

Das Handy bietet ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, dessen Kaufargument unter anderem auch die 120-Hertz-Bildwiederholrate ist. Dazu gibt es 6 GB Arbeits- und 128 GB Datenspeicher. Im Test überzeugte uns das Handy als „Geheimtipp mit viel Leistung“ und es gilt nach wie vor als eines der besten Preis-Leistungs-Modelle auf dem Markt. Der Nimbus wird durch das Amazon-Angebot noch mal bestärkt.

Das Poco F3 von Xiaomi – jetzt bei Amazon im Angebot.

Weitere Amazon Black Friday Angebote

Neben den genannten gibt es noch viele weitere Amazon-Angebote zum Black Friday Frühstart. Mit dabei sind bekannte Marken wie Anker, Soundcore, tado, SodaStream und zahlreiche mehr. Der Onlinehändler wirbt pauschal mit Rabatten von bis zu 40 Prozent – wobei dieses Versprechen bei den eigenen Produkten sogar überboten wird.

Die Angebote bei Amazon laufen teilweise sehr kurzfristig aus, etwa beim Microsoft-365-Abo. Andere Deals laufen länger. Ende der Angebote-Serie scheint demnach in 10 Tagen zu sein, also am 17. November. Bleibt Amazon seiner Tradition treu, starten danach – am 18. November – die Black-Week-Angebote, genau eine Woche vor dem Black Friday.