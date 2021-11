Jamie-Oliver-Pfanne: Bestseller unter 30 Euro – Amazon mit neuen Black Friday Frühstart-Deals

Nachdem der erste Tag der „frühen Black Friday Angebote“ von Amazon furios begann, sind einige der ersten Top-Schnäppchen – Fire-TV-Sticks, Echo Smart Speaker und Microsoft 365 Family – jetzt scho ausgelaufen. An ihre Stelle treten aber neue Deals, die sich ebenso lohnen.

Bestseller unter 30 Euro: Jamie Oliver Pfanne knallhart reduziert

Für unter 30 Euro gibt es einen stillen Bestseller. Die 24-Zentimeter-Bratpfanne aus der Tefal Jamie Oliver Serie ist um satte 60 Euro reduziert und kostet derzeit nur 29,99 Euro. Die etwas größere 33-cm-Pfanne ist nur rund 3 Euro teurer. Die beschichtete, induktions- und spülmaschinengeeignete Pfanne hat schon so manchen Prime Day als absoluter Bestseller verlassen und ist stets ein guter Tipp, nicht nur als frühes Weihnachtsgeschenk.

→ Tefal Jamie Oliver Pfanne (24 cm)

→ Tefal Jamie Oliver Pfanne (28 cm)

Smarte Heizung: Viele tado-Produkte im Angebot

Der Smart-Home-Experte tado°, der sich insbesondere auf die intelligente Steuerung von Heizungssystemen spezialisiert hat, ist in den Amazon-Deals mit zahlreichen Sets und Produkten vertreten. Hier warten Rabatte jenseits der 40 Prozent und es kann sich hier richtig lohnen, die Heizung kurz vor den kältesten Monaten auf eine smarte Steuerung umzurüsten. Das 3er-Set mit Heizthermostaten zur Erweiterung gibt’s für rund 140 Euro, das absolute Starter-Kit mit Bridge und Raumthermostat sowie zwei Heizkörperthermostaten kostet 190 Euro.

Xiaomi Poco F3 wird zum Preis-Tipp

In der Preis-Leistungs-Liga bei Smartphones ist Xiaomis Label Poco immer ein sicherer Tipp. Eines der aktuell besten Modelle der Serie ist bei Amazon jetzt noch mal deutlich im Preis gesenkt. Statt für 349 Euro ist das Poco F3 jetzt zum Preis von 269,90 Euro zu haben. Dabei handelt es sich um eine exklusiv via Amazon vertriebene Version des Smartphones.

Das Handy bietet ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, dessen Kaufargument unter anderem auch die 120-Hertz-Bildwiederholrate ist. Dazu gibt es 6 GB Arbeits- und 128 GB Datenspeicher. Im Test überzeugte uns das Handy als „Geheimtipp mit viel Leistung“ und es gilt nach wie vor als eines der besten Preis-Leistungs-Modelle auf dem Markt. Der Nimbus wird durch das Amazon-Angebot noch mal bestärkt.

→ Hier geht’s zum Smartphone-Schnäppchen

Das Poco F3 von Xiaomi – jetzt bei Amazon im Angebot.

Bosch Professional Werkzeug im Amazon-Angebot

Heimwerker haben bei den Amazon-Black-Friday-Deals eine ordentliche Auswahl an Bosch Professional Werkzeug. Die Geräte aus der „blauen Serie“ sind teilweise deutlich günstiger. So gibt es alles vom einfachen Winkelschleifer für 36,49 Euro bis zur Akku-Paneelsäge für 558 Euro.

Die akkubetriebenen Werkzeuge sind deutlich teurer als ihre Kabel-Pendants. Das Akku-System von Bosch ist jedoch auch vielversprechend und flexibel einsetzbar. Insgesamt sind auch mehrere Bohrhammer-Sets im Angebot. Die Pakete gibt es zu Preisen zwischen 169 Euro und 578,95 Euro. Auch, wenn du nur Zubehör für deinen bestehenden Bosch-Professional-Bestand suchst, ist bei den Schnäppchen einiges dabei.

→ Zu den Bosch-Deals

Weitere Amazon Black Friday Angebote

Neben den genannten gibt es noch viele weitere Amazon-Angebote zum Black Friday Frühstart. Mit dabei sind bekannte Marken wie Anker, Soundcore, SodaStream und zahlreiche mehr. Der Onlinehändler wirbt pauschal mit Rabatten von bis zu 40 Prozent – wobei dieses Versprechen hier und da sogar überboten wird.

Die Angebote bei Amazon laufen teilweise sehr kurzfristig aus, etwa beim Microsoft-365-Abo. Andere Deals laufen länger. Ende der Angebote-Serie scheint demnach in 10 Tagen zu sein, also am 17. November. Bleibt Amazon seiner Tradition treu, starten danach – am 18. November – die Black-Week-Angebote, genau eine Woche vor dem Black Friday.