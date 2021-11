Jamie-Oliver-Bestseller unter 30 Euro, Roku-Player mit Rabatt – Amazon mit neuen Black Friday Frühstart-Deals

Nachdem die ersten Tage der „frühen Black Friday Angebote“ von Amazon furios begannen, sind einige der ersten Top-Schnäppchen – Fire-TV-Sticks, Echo Smart Speaker, Microsoft 365 Family oder auch Bosch Professional Werkzeug – jetzt schon ausgelaufen. An ihre Stelle treten aber neue Deals, die sich ebenso lohnen.

Bestseller unter 30 Euro: Jamie Oliver Pfanne knallhart reduziert

Für unter 30 Euro gibt es einen stillen Bestseller. Die 24-Zentimeter-Bratpfanne aus der Tefal Jamie Oliver Serie ist um satte 60 Euro reduziert und kostet derzeit nur 29,99 Euro. Die etwas größere 33-cm-Pfanne ist nur rund 3 Euro teurer. Die beschichtete, induktions- und spülmaschinengeeignete Pfanne hat schon so manchen Prime Day als absoluter Bestseller verlassen und ist stets ein guter Tipp, nicht nur als frühes Weihnachtsgeschenk.

→ Tefal Jamie Oliver Pfanne (24 cm)

→ Tefal Jamie Oliver Pfanne (28 cm)

Roku: Neue Streaming-Sticks schon mit ordentlich Rabatt

Seit kurzem ist der Streaming-Stick-Anbieter Roku auch auf dem deutschen Markt mit einigen Produkten und Diensten vertreten. Bei Amazon sind die Streaming-Player nun im Angebot – trotz der Fire-TV-Konkurrenz aus eigenem Hause. Der Roku Express, ein Streaming-Stick mit HD, ist zum halben Preis erhältlich. Will heißen: für 14,99 Euro. Der für bessere Bildqualität stehende Roku Express 4K ist um 15 Euro reduziert und kostet statt rund 40 Euro nun 24,99 Euro (Testbericht lesen).

Der Roku Express ausgepackt

Smarte Heizung: Viele tado-Produkte im Angebot

Der Smart-Home-Experte tado°, der sich insbesondere auf die intelligente Steuerung von Heizungssystemen spezialisiert hat, ist in den Amazon-Deals mit zahlreichen Sets und Produkten vertreten. Hier warten Rabatte jenseits der 40 Prozent und es kann sich hier richtig lohnen, die Heizung kurz vor den kältesten Monaten auf eine smarte Steuerung umzurüsten. Das 3er-Set mit Heizthermostaten zur Erweiterung gibt’s für rund 140 Euro, das absolute Starter-Kit mit Bridge und Raumthermostat sowie zwei Heizkörperthermostaten kostet 190 Euro.

Adventskalender-Sale bei Amazon

Ja, es ist schon wieder Vorweihnachtszeit. In den Black Friday Deals finden sich passenderweise auch schon einige Adventskalender, die die Zeit bis Weihnachten für Jung und Alt verkürzen und versüßen sollen. Wobei hier längst nicht mehr eindimensionale Schokolade drinsteckt.

Äußerst beliebt sind längst Adventskalender, die täglichen Rätsel-, Knobel- oder Krimispaß versprechen. Der Exit-Adventskalender „Jagd nach dem goldenen Buch“ für Kinder ab 10 Jahre kostet 22,99 Euro (mit anderer Story 27,49 Euro). Extra reduziert ist auch der Hidden Games Adventskalender mit einer Geschichte, die als 24-teilige Rätsel-Weltreise konzipiert ist. Er kostet aktuell 22,22 Euro.

Klassiker aus dem Erwachsenen-Geschäft sind hier etwa die Adventskalender von Amorélie, die je nach Inhalt zwischen 30 und 165 Euro kosten. Für die Kleinen gibt es bei Amazon derzeit Adventskalender von Hot Wheels, Barbie oder Disney Pixars „Cars“ im Angebot zu Preisen zwischen 15 und 23 Euro.

Weitere Amazon Black Friday Angebote

Neben den genannten gibt es noch viele weitere Amazon-Angebote zum Black Friday Frühstart. Mit dabei sind bekannte Marken wie Anker, Soundcore, SodaStream und zahlreiche mehr. Der Onlinehändler wirbt pauschal mit Rabatten von bis zu 40 Prozent – wobei dieses Versprechen hier und da sogar überboten wird.

Die Angebote bei Amazon laufen teilweise sehr kurzfristig aus, etwa beim Microsoft-365-Abo. Andere Deals laufen länger. Ende der Angebote-Serie scheint demnach in 10 Tagen zu sein, also am 17. November. Bleibt Amazon seiner Tradition treu, starten danach – am 18. November – die Black-Week-Angebote, genau eine Woche vor dem Black Friday.