Frühlings-Deals bei Amazon: Dreame Saugroboter und Saugwischer bis zu 300 Euro günstiger

Saug- und Wischroboter nehmen dir im Haushalt eine Menge Arbeit ab, aber auch Nass-Trockensauger, mit denen du in einem Durchgang deine Böden saugst und motorisiert wischst. Bei den Frühlings-Deals bei Amazon sparst du jetzt ordentlich beim Kauf diverser Haushaltshelfer von Dreame. Wir schauen uns die besten Angebote der Aktion an, die teilweise nur für kurze Zeit laufen.

Dreame L10s Ultra: Saugwisch-Roboter mit Entleerungsstation 300 Euro reduziert

Eines der Top-Angebote der Frühlings-Deals gibt es definitiv zum Dreame L10s Ultra. Das ist ein Saugroboter mit Wischfunktion und einer automatischen Entleerungsstation. Während der Hersteller für den High-End-Haushaltshelfer normalerweise 1.199 Euro (UVP) veranschlagt, musst du dank der Angebotsaktion jetzt mit nur noch 899 Euro insgesamt 300 Euro weniger dafür ausgeben. Das entspricht einem Preisnachlass von 25 Prozent.

Dreame L10s Ultra Saugroboter mit Wischfunktion

Hierbei bekommst du einen professionellen Haushaltsroboter mit allem drum und dran. Er bietet eine hohe Saugkraft von 5.300 Pa, mit der er Staub und Schmutz von jedem Untergrund effektiv entfernt. Um Hartböden nochmals erheblich effektiver zu reinigen, ist er mit zwei rotierenden Wischmopps ausgestattet. Der Roboter befeuchtet diese stets mit frischem Wischwasser und saugt das schmutzige Wasser wieder ab.

In Kombination mit der Entleerungsstation übernimmt der Dreame L10s Ultra die komplette Bodenreinigung vollautomatisch. Das heißt: Die Station entleert den Inhalt des Roboters von selbst in den dafür vorgesehenen Staubbeutel, wodurch du ihn bis zu 60 Tage am Stück nicht leeren musst. Auch die Wischmopps werden in der Station automatisch gereinigt. Dafür stehen im Inneren der Basisstation ein Schmutzwasser- und ein Frischwassertank parat. Letzterer befüllt den Roboter auch mit frischem Wischwasser. Um Schimmelbildung vorzubeugen, trocknet die Reinigungsstation die Wischmopps mit Heißluft. Cool ist zudem: Der Dreame L10s Ultra erkennt dank 3D-Hinderniserkennung etliche Stolpersteine und umfährt sie elegant. Steuern lässt sich der Saugroboter per App oder Sprachbefehl. Auch in unserem Test hat der Saugwisch-Roboter mit einer Wertung von 91/100 Punkten nachhaltig überzeugt.

Dreame H12 Pro: Saugwischer mit 100 Euro Rabatt

Ein weiteres starkes Angebot gibt’s zum Dreame H12 Pro. Das ist ein kabelloser Nass-Trockensauger, mit dem du deinen Fußboden in einem Durchgang saugen und wischen kannst. In den Frühlings-Deals ist er 20 Prozent reduziert und somit für 399 statt 499 Euro erhältlich. Dank seines Designs reinigst du mit dessen Hilfe Parkett, Fliesen und Co. bis zur Bodenleiste. Dabei arbeitet der H12 Pro mit bis zu 520 Wischbewegungen pro Minute, damit auch hartnäckiger Schmutz ohne schweißtreibende Arbeit schnell entfernt ist.

Dreame H12 Pro Nass-Trockensauger

Der Saugwischer ist außerdem mit einem praktischen Sensor ausgestattet, der die jeweiligen Verschmutzungen erkennt und selbstständig den Saugmodus einstellt. Dadurch hat auch starker Schmutz keine Chance und bei leichten Verschmutzungen spart der H12 Pro seinen Akku. Mit einer Akkuladung reinigst du dein Zuhause bis zu einer halben Stunde am Stück. Auf dem integrierten Display hast du zudem alle wichtigen Infos im Blick. Stellst du den Saugwischer im Anschluss in die Ladestation, reinigt und trocknet sich die Bürste für mehr Hygiene ebenfalls automatisch.

Dreame D10s: Saug-Wischroboter mit bis zu 280 Minuten Laufzeit rabattiert

Der Saugroboter reinigt deinen Fußboden mit einer Saugleistung von 5.000 Pa und einer Gummibürste, die Teppiche porentief reinigt. Haare sollten sich in der Hauptwalze kaum verheddern können, wodurch die Leistung stark bleibt und der Wartungsaufwand gering.

Der Saugroboter navigiert mittels LDS-Kartierung durch deine Wohnung und plant Routen dadurch effizienter. Bis zu 280 Minuten fährt er ohne Unterbrechung durch dein Zuhause und kann so auch große Grundflächen in einem Rutsch von trockenem und klebrigem Schmutz befreien. Neigt sich die Batterie dem Ende, fährt der Putzroboter eigenständig in seine Station zurück. Steuern lässt sich dieses Modell neben einer App auch via Siri, Alexa oder Google Assistant.

Weitere Saug- und Saugwischroboter von Dreame, die aktuell bei Amazon reduziert sind: