FritzBox-Kombi-Deal: Der beste DSL-Router ist gerade unfassbar günstig

MediaMarkt nimmt die aktuellste und beste DSL–FritzBox jetzt ins Top-Angebot auf. Und das Ganze nicht allein. Wobei der aufgerufene Preis auch so schon zum Schnäppchen reicht. Wir schauen mal, was es gibt.

24h-Deal am Samstag: FritzBox 7590 AX zum Schnapszahlpreis

Für 222 Euro verkauft MediaMarkt die FritzBox 7590 AX im Tagesangebot am Samstag. Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Schon am Freitag, dem „Singles Day“, galt der Preis für die FritzBox. Aber – wir reden von einem echt starken Deal, denn sonst sind auch schon 250 Euro für die FritzBox ein wirklich guter Preis. Der UVP liegt sogar noch weit über 300 Euro.

Dazu gibt es im MediaMarkt-Deal außerdem noch eine smarte Lampe – die FritzDect 500, die sich über die Smart-Home-Welt der FritzBox steuern lässt und sogar bunt leuchten kann und dein Zimmer in diverse Stimmungen taucht. Zusammen wurde das Bundle ursprünglich für fast 340 Euro verkauft. Jetzt rutscht es auf 222 Euro – dem ultimativen Tiefpreis. Günstiger gab es die Kombi noch nie und auch ohne Lampe bekommst du die FritzBox mit AX-Zusatz derzeit nicht billiger.

→ Hier geht’s zum Angebot auf mediamarkt.de

Das kannst du vom DSL-Router mit Wi-Fi 6 erwarten

Die FritzBox 7590 ax ist der leistungsstärkste DSL-Router des Berliner Herstellers (alle FritzBoxen im Check). Das wird nicht nur durch die Unterstützung von Wi-Fi 6 unterstrichen. Sie bietet mit 4×4-Antennenarchitektur im lokalen WLAN-Netzwerk die Grundlage für Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Funknetz. Das sorgt für große Kapazität und viele verschiedene wie schnelle Datenströme, die in der Box zusammenlaufen können. Außerdem dient sie als Zentrale für ein Smart-Home-Netzwerk – idealtypisch für den Hersteller mit FritzDect-Hardware – wie der beiliegenden E27-Leuchte.

An der FritzBox stehen außerdem diverse Steckplätze und Slots für Kabel-Verbindungen zur Verfügung: So zum Beispiel zwei USB-3.0-, vier Gigabit-LAN- und ein Gigabit-WAN-Slot. Außerdem sind noch zwei analoge Telefon-Anschlüsse mit dabei und insgesamt dient sie auch als Verteiler für bis zu sechs kabellose Dect-Telefone. Es handelt sich um das Modell mit der Kennnummer 20002998, die über keinen ISDN-S0-Bus mehr verfügt. In der Regel kein Malus von Relevanz.

Die FritzBox selbst ist relativ klein und lässt sich sowohl liegend als auch per Zubehör an der Wand hängend anbringen. Im Lieferumfang stecken neben dem Router selbst noch ein Netzteil, ein vier Meter langes DSL-Anschlusskabel, ein 1,5 Meter langes LAN-Kabel und ein TAE-Adapter.

Die Lampe FritzDect 500 besitzt ein E27-Normgewinde und lässt sich somit in übliche Fassungen einschrauben. Die LED kann sowohl weiß als auch in farbigem Licht erleuchten und ist dabei stufenlos dimmbar. Sie ist voll in das AVM-Smart-Home-System DECT integriert und lässt sich so via App oder entsprechendes Schalter-Zubehör steuern und regeln.