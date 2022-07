FritzBox-Bundle: Wi-Fi 6-Router und Mesh-Repeater zusammen super günstig

Das FritzBox-Bundle ist bei MediaMarkt nur für 24 Stunden im Angebot. Seit 9 Uhr ist es online, das Ende ist auf Sonntagmorgen, ebenfalls um 9 Uhr, festgelegt. In diesem Zeitraum lässt sich aber ordentlich sparen.

Wi-Fi 6-Router und Mesh-Repeater für 220 Euro

Der Deal des Tages umfasst den Wi-Fi 6-Router FritzBox 7530 AX sowie den passenden Steckdosen-Repeater FritzRepeater 1200 AX mit Mesh-Funktion. Beide stammen vom deutschen Hersteller AVM. Mesh bedeutet im Heimnetz-Jargon vereinfacht, dass die Zugangspunkte untereinander kommunizieren und dir und deinem Endgerät jeweils den besten, im Sinne von Empfangsstärke, zuweisen.

Zusammen kosten beide Produkte – Router und Repeater – heute glatt 220 Euro (Das Angebot findest du auf der Seite weiter unten im Bereich „Empfohlene Kombinationen“). Das ist ein guter Preis für die WLAN-Kombi. Bei derzeitigen Einzelpreisen von mindestens 165 Euro für die FritzBox und rund 75 Euro für den Repeater, bietet MediaMarkt mit dem Kombinations-Deal den Top-Preis.

FritzBox 7530 AX: Das bietet der Router

Die FritzBox 7530 ist die Nummer 2 der DSL-Router aus dem Hause AVM. Hinter dem Flaggschiff, der 7590 ist die 30er-Version allerdings eine gute und vor allem preislich viel attraktivere Lösung. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen FritzBoxen zeigen wir in einem anderen Artikel.

Dank der Unterstützung von Wi-Fi 6, dem aktuellen Top-WLAN-Standard, ist die 2020 erschienene 7530 AX zukunftsorientiert und bietet eine gute Basis für schnelles Internet zu Hause, wobei natürlich auch hier gilt: Schneller als das, was per DSL bei dir ankommt, ist das Internet mit der FritzBox auch nicht. Aber die Top-Geschwindigkeiten innerhalb des lokalen Netzes kann sie erreichen, wenn du etwa Dateien via WLAN von einem Gerät aufs andere, oder einen lokalen Cloud-Speicher schickst. Wovon wir hier reden? Bis zu 1.800 MBit/s verspricht der Hersteller auf dem 5-GHz-Band. Dazu kommen noch 600 MBit/s Übertragungs-Speed auf dem 2,4-GHz-Band. Macht zusammen also das Werbeversprechen von kombinierten 2.400 MBit/s. Das ist jenseits der möglichen DSL- und VDSL-Geschwindigkeiten. Hier ist bei 300 MBit/s Schluss.

Peripherie gibt es bei der FritzBox 7530 auch. Du kannst ein Festnetz-Telefon (DECT) anschließen, mehrere Gigabit-LAN-Ports sind am Router angebracht und auch einen USB-Slot für mehr Netzwerkspeicherplatz gibt es.