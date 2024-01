FritzBox-Ausverkauf bei MediaMarkt: So billig können Router sein

Neben der großen Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt – bei der du dir unter anderem günstige 4K-Fernseher oder eine JBL Bluetooth-Box sichern kannst – gibt es bei dem Elektromarkt aktuell auch gleich zwei tolle Angebote zu Routern. So kannst du dir mit der FritzBox 7510 etwa ein starkes AVM-Gerät zu einem Top-Preis sichern. Wi-Fi 6, die maximale Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s und viele weitere Vorteile machen diesen Router zu einer tollen Wahl für dein Heimnetzwerk. Wer lieber ein 5-GHz-fähiges Gerät sucht, sollte hingegen zur FritzBox 7590 für 179 Euro greifen.

Günstiger geht’s nicht: Darum lohnt sich die FritzBox 7510

Mit der FritzBox 7510 sicherst du dir aktuell einen äußerst preiswerten Router für deine Wohnung. Technisch weiß das Gerät aber natürlich ebenso zu überzeugen. Dank VDSL-Supervectoring 35b erreicht die FritzBox beispielsweise Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s. Wi-Fi 6 sorgt währenddessen dafür, dass du all deine Geräte drahtlos mit dem schnellen Internet versorgst. Hierbei unterstützt der Router allerdings nur das 2,4-GHz-Band, welches für den Alltag aber vollkommen ausreichen kann. Wer hingegen ein 5-GHz-fähiges Gerät sucht, sollte sich die FritzBox 7590 am Ende des Artikels genauer anschauen.

Ein weiterer Nachteil der FritzBox 7510 macht sich bei den Anschlüssen bemerkbar. Neben einem USB-Stecker für Speichermedien hast du hierbei nämlich nur einen LAN-Slot zur Verfügung. Wer also mehrere Geräte via LAN mit dem Router verbinden muss, sollte zu einer anderen FritzBox greifen. Wenn du jedoch ohnehin eher auf die drahtlose Verbindung via WLAN setzt, kannst du dies vernachlässigen. Sonst weiß der Router aber noch mit Vorteilen wie der integrierten ToVoIP-Telefonanlage sowie der DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlos-Telefone zu überzeugen.

Nicht zu vernachlässigen ist zudem der niedrige Preis. Anstelle des UVPs von 129 Euro, zahlst du bei MediaMarkt nur noch 102,99 Euro für die FritzBox 7510. Noch günstiger kommst du aber bei Amazon an den AVM-Router. Hier zahlst du sogar nur noch 74,99 Euro. Dies ist nicht nur ein Rabatt von 41 Prozent auf den UVP – auch im Preisverlauf (siehe unten) kann sich dieses Angebot absolut sehen lassen. Günstiger gab’s den Router zuvor nämlich noch nie!

Ebenfalls zum Bestpreis: Top-Router mit mehr Anschlüssen und 5 GHz

Alternativ zu diesem Router kannst du dir bei MediaMarkt aktuell auch die FritzBox 7590 deutlich billiger sichern. Der Rabatt von 30 Prozent sorgt für einen Angebotspreis von 179 Euro – den kein anderer Händler im Netz schlagen kann. Einer der größten Vorteile dieses Geräts ist das Dual-Band. Das heißt: Du kannst hiermit gleichzeitig ein 2,4 und ein 5 GHz WLAN-Netz betreiben. Dadurch versorgst du beispielsweise dein Smartphone mit dem schnelleren 5 GHz Netz, während du das andere Netz weiterhin für die meisten Smart Home Geräte benötigst. Ein weiterer großer Pluspunkt sind die vier LAN-Anschlüsse bei der FritzBox 7590. Die schnelle Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s sowie viele weitere Vorteile werden dir hier ebenso geboten.

